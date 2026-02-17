Средневековое кораблекрушение окончательно опровергает колониальный британский миф о Сингапуре как «небольшой деревне» — исследование

Ученые получили первые морские свидетельства того, что Сингапур был крупным торговым центром за пятьсот лет до прихода британцев. Исследование затонувшего в XIV веке корабля, опубликованное в Journal of International Ceramic Studies, показало: судно везло в город груз редкого китайского фарфора — крупнейшую коллекцию эпохи династии Юань из когда-либо обнаруженных на месте кораблекрушения.

Судно, получившее название «Темасекское крушение» (Темасек — древнее название Сингапура), затонуло в XIV веке у восточного входа в Сингапурский пролив. Это первый корабль, ставший жертвой древнего кораблекрушения и найденный в сингапурских водах. Археологи из ISEAS — Института Юсофа Исхака вели раскопки с 2016 по 2019 год и подняли со дна около 3,5 тонны керамических фрагментов, а также несколько целых предметов. От самого корпуса судна не осталось ничего — дерево уничтожили волны, течения и черви-древоточцы.

Основной находкой являются около 136 кг фарфора сине-белой росписи эпохи Юань: более 2350 фрагментов и несколько целых предметов четырнадцати различных форм. Такого количества не было найдено ни на одном другом задокументированном месте кораблекрушения в мире. Помимо этого, груз включал селадон (фарфор) Луньцюань, керамику шуфу из Цзиндэчжэня и каменные кувшины из Цяо. Автор исследования Майкл Флекер из HeritageSG пришел к выводу, что корабль, по всей видимости, представлял собой китайскую джонку, взявшую груз в порту Цюаньчжоу.

Предположительную дату крушения удалось установить благодаря декоративному мотиву на сине-белых чашах — мандаринские утки в лотосовом пруду. Этот мотив был фирменным знаком императора Вэньцзуна и находился в его исключительном пользовании с 1328 по 1332 год. После того как в 1340 году к власти пришел император Шуньди, запрет утратил силу и частные печи наводнили рынок изделиями с этим узором — преимущественно на экспорт. В 1352 году армия Красных повязок захватила Цзиндэчжэнь и остановила производство. Таким образом, Флекер датирует гибель корабля 1340–1352 годами.

Место назначения судна Флекер установил методом исключения. В знаменитых исторических коллекциях Турции, Ближнего Востока и Индии преобладают сине-белые блюда диаметром 40–50 см. На «Темасекском крушении» блюд почти нет, а самые крупные не превышают 35 см — в точности как фрагменты, найденные при раскопках на Форт-Каннинг и других наземных площадках Сингапура. Это прямо указывает на то, что корабль шел не в порты Индийского океана, а именно в Темасек: значительная часть груза предназначалась состоятельным жителям города, часть — для дальнейшей перевалки.

В исследовании отмечается, что его результаты противоречат колониальному нарративу: британцы, появившиеся в Сингапуре в 1819 году, представляли его глухой рыбацкой деревней, что задним числом оправдывало их «цивилизаторскую» миссию. Находка XIV века с грузом элитного фарфора — первое морское подтверждение того, что Темасек в эпоху своего расцвета был доминирующим портовым городом Юго-Восточной Азии, куда напрямую шли торговые суда из Китая.

