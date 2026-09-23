Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам за сексуализированное насилие над бывшей ассистенткой

В 2020 году Вайнштейна уже приговорили в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по делу Хейли и обвинению в изнасиловании актрисы Джессики Манн. В 2024 году высший суд штата Нью-Йорк отменил этот приговор, решив, что на первом процессе были допущены нарушения, и назначил новое разбирательство. На повторном процессе присяжные признали Вайнштейна виновным по эпизоду с Хейли, оправдали по обвинению в насилии над бывшей моделью Кайей Соколой, но не смогли вынести единогласный вердикт по обвинению Манн.

В мае 2026 года еще один процесс по обвинению Манн закончился без вердикта, о чем писал The Insider. Месяц спустя прокуратура отказалась от четвертой попытки рассмотреть этот эпизод после того, как Манн заявила, что не готова снова давать показания.

Отдельно Вайнштейн был признан виновным в Калифорнии в изнасиловании и сексуализированном насилии и в 2023 году получил 16 лет заключения. В июне 2026 года апелляционный суд оставил обвинительный приговор в силе, однако отменил назначенный срок и постановил провести новое оглашение наказания, поскольку судья учел впоследствии отмененный нью-йоркский приговор как отягчающее обстоятельство.

Первые масштабные публикации об обвинениях против Вайнштейна появились в 2017 году и стали одним из главных импульсов для движения MeToo. В сексуализированном насилии и домогательствах его обвинили более 100 женщин. Сам Вайнштейн утверждает, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнерши.