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Новости

Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам за сексуализированное насилие над бывшей ассистенткой

The Insider
Dean Moses / Pool via Reuters

Dean Moses / Pool via Reuters

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы за сексуализированное насилие над бывшей ассистенткой Мириам Хейли в 2006 году. Вайнштейна признали виновным по этому эпизоду на повторном процессе в июне 2025 года. Ему грозило до 25 лет заключения.

Перед оглашением приговора 74-летний Вайнштейн извинился перед людьми, которых могли затронуть его действия, однако вновь заявил о своей невиновности. Его представитель сообщил, что Вайнштейн «категорически не согласен» с приговором.

Dean Moses / Pool via Reuters

Dean Moses / Pool via Reuters

В 2020 году Вайнштейна уже приговорили в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по делу Хейли и обвинению в изнасиловании актрисы Джессики Манн. В 2024 году высший суд штата Нью-Йорк отменил этот приговор, решив, что на первом процессе были допущены нарушения, и назначил новое разбирательство. На повторном процессе присяжные признали Вайнштейна виновным по эпизоду с Хейли, оправдали по обвинению в насилии над бывшей моделью Кайей Соколой, но не смогли вынести единогласный вердикт по обвинению Манн.

В мае 2026 года еще один процесс по обвинению Манн закончился без вердикта, о чем писал The Insider. Месяц спустя прокуратура отказалась от четвертой попытки рассмотреть этот эпизод после того, как Манн заявила, что не готова снова давать показания.

Отдельно Вайнштейн был признан виновным в Калифорнии в изнасиловании и сексуализированном насилии и в 2023 году получил 16 лет заключения. В июне 2026 года апелляционный суд оставил обвинительный приговор в силе, однако отменил назначенный срок и постановил провести новое оглашение наказания, поскольку судья учел впоследствии отмененный нью-йоркский приговор как отягчающее обстоятельство.

Первые масштабные публикации об обвинениях против Вайнштейна появились в 2017 году и стали одним из главных импульсов для движения MeToo. В сексуализированном насилии и домогательствах его обвинили более 100 женщин. Сам Вайнштейн утверждает, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия партнерши.

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Публикация:«Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам за сексуализированное насилие над бывшей ассистенткой»

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