Суд в США вновь не смог вынести вердикт по одному из дел Харви Вайнштейна

Суд в США признал недействительным очередной процесс против бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна после того, как присяжные снова не смогли прийти к единому решению по обвинениям в сексуальном насилии в отношении актрисы Джессики Манн. Это уже третий процесс по обвинениям Манн против Вайнштейна. В 2020 году продюсера признали виновным, однако позже приговор отменили из-за нарушений при работе со свидетелями. Новый процесс в 2025 году также завершился без вердикта после конфликта среди присяжных.

Джессика Манн обвиняет Харви Вайнштейна в том, что он изнасиловал ее в 2013 году в гостиничном номере на Манхэттене. По версии обвинения, Вайнштейн принудил начинающую актрису к сексу, несмотря на ее неоднократные отказы. Манн рассказывала в суде, что сначала воспринимала Вайнштейна как наставника, который мог помочь ее карьере, однако позже отношения стали абьюзивными. Она утверждает, что Вайнштейн использовал свое влияние в Голливуде, чтобы манипулировать ею. Защита Вайнштейна настаивает, что отношения были добровольными и продолжались по взаимному согласию. Адвокаты указывали, что после предполагаемого изнасилования Манн продолжала контактировать с продюсером и вступала с ним в отношения по взаимному согласию.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что, несмотря на признание процесса недействительным, прокуратура уважает решение присяжных и продолжает поддерживать Манн, которая «почти десять лет борется за справедливость». Представитель Вайнштейна заявил, что повторная неспособность присяжных вынести обвинительный вердикт свидетельствует о «серьезных разумных сомнениях» в деле. По его словам, защита считает, что большинство присяжных выступали за оправдание продюсера.

Директор клиники по судебным делам о домашнем насилии при юридической школе Олбани Дейл Марголин Цекка заявила AFP, что теперь возможно проведение уже четвертого процесса по обвинениям Манн. «Ей придется пройти через весь этот процесс снова. У окружного прокурора есть 30 дней, чтобы решить, будет ли он снова судить Вайнштейна», — сказала Цекка. Она добавила, что защита Вайнштейна смогла представить Манн как «романтического партнера» и посеять сомнения, но отметила: «Эти женщины все еще могут подать гражданские иски».

Несмотря на завершение этого процесса, 74-летний Вайнштейн останется в тюрьме. Он уже отбывает 16-летний срок по отдельному делу об изнасиловании в Калифорнии и обжалует этот приговор. Именно обвинения против Вайнштейна в 2017 году стали одним из главных толчков для глобального движения MeToo после публикаций The New York Times и The New Yorker о сексуализированном насилии в Голливуде.