WSJ: Прокуратура Манхэттена начала расследование против юриста и бухгалтера Эпштейна, ставших распорядителями его наследства

Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование против Даррена Индайка и Ричарда Кана. Они много лет работали юристом и бухгалтером Джеффри Эпштейна, а после его смерти стали исполнителями завещания. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В последние месяцы прокуроры назначают встречи с потенциальными свидетелями и запрашивают документы о делах с Индайком и Каном, в том числе электронную переписку и финансовую отчетность.

Какие обвинения рассматривает следствие, газете выяснить не удалось. Опрошенные прокурорами люди рассказывали о роли обоих в юрлицах, которые, предположительно, помогали скрывать деятельность Эпштейна, и о том, как они вели финансовые и юридические дела, связанные с сексуальной эксплуатацией молодых женщин. Индайк и Кан ранее утверждали, что ничего не знали о торговле людьми. В Минюсте США отказались подтверждать существование расследования. Представительница ведомства заявила:

«Мы всегда говорили применительно к Эпштейну, что если появятся доказательства, мы будем расследовать».

В прошлом году WSJ опубликовала расследование, согласно которому Индайк и Кан занимали должности в компаниях Эпштейна, скрывавших транзакции, доставали для него наличные, платили женщинам и участвовали в его иммиграционных схемах. Оба отвергли обвинения. При этом в 2019–2020 годах, когда прокуратура Манхэттена расследовала дело Эпштейна и Гислейн Максвелл, их об этой работе не допрашивали.

После смерти Эпштейна в 2019 году Индайк и Кан управляют его наследством. Созданный ими компенсационный фонд выплатил пострадавшим более $120 млн. Оба входят в число главных бенефициаров траста, который получит оставшиеся активы, и Индайку может достаться $50 млн, а Кану — $25 млн. В этом году Комитет по надзору Палаты представителей вызвал обоих по повестке для показаний под присягой.

В июле Bloomberg, проанализировав документы Минюста США, пришло к выводу, что после освобождения из тюрьмы в 2009 году Эпштейн организовал международную сеть вербовки и перевозки женщин. По подсчетам журналистов, с 2009 по 2019 год его сотрудники забронировали более 3700 авиаперелетов. Значительная часть маршрутов связывала города Восточной Европы с Парижем, Нью-Йорком и островом Литл-Сент-Джеймс.