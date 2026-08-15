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Новости

Жена Дарио Амодея, главы разработчика ИИ Anthropic, предлагала Эпштейну вложиться в свою порностудию для женщин

The Insider
Иллюстрация к материалу

Ками Кларк, жена сооснователя и гендиректора Anthropic Дарио Амодея, в начале 2010-х переписывалась с Джеффри Эпштейном и предлагала ему инвестировать в свою порнокомпанию, ориентированную на женскую аудиторию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы по делу Эпштейна, обнародованные Минюстом США.

Кларк и ее партнерша по бизнесу Мишель Капочефало познакомились с Эпштейном через литературного агента Джона Брокмана, который сводил финансиста с учеными и представителями Кремниевой долины. В марте 2011 года Брокман написал Эпштейну, что «его девочки» Ками и Мишель находятся в Лос-Анджелесе и собирают деньги на порнофильм для женского рынка, и приложил ссылку на сайт их компании Eddice. Вскоре Кларк написала Эпштейну сама и предложила поужинать тем же вечером, оставив свой номер телефона. Через неделю она отправила ему сценарий первых четырех фильмов проекта American Girl in Paris с пометкой, что материал «немного не для рабочего просмотра».

Год спустя Кларк снова вышла на связь, но Эпштейн ее не вспомнил. Она напомнила, что их познакомил Брокман, и добавила:

«У нас компания бесплатного люксового порно. Это о чем-то говорит?»

Эпштейн ответил, что «теперь вспомнил». Кларк рассказала, что компания наняла сотрудников из структур Опры Уинфри и Эштона Кутчера, и спросила, сохраняется ли у него интерес к инвестициям. Эпштейн, к тому моменту осужденный за контрабанду несовершеннолетних, отказался, сославшись на то, что не может заниматься «секс-ТВ». Тогда Кларк предложила ему другой проект — приложение для похудения с социальными функциями, объединяющее данные фитнес-трекеров, сведения о питании, менструальном цикле, настроении и геолокации. Их общение продолжалось около двух лет: Кларк звала Эпштейна на новоселье в Манхэттене и добавила его в контакты в LinkedIn.

Кларк родилась в Рино в 1979 году, в 20 лет вышла замуж за 64-летнего архитектора Вальдемара Эклофа III (брак распался через три года), бросила архитектурную школу, в 2007-м лишилась квартиры в Сан-Франциско из-за взыскания залога, а в 2009-м подала на банкротство. С Амодеем она начала встречаться в 2014 году, до этого три года состояла в отношениях с Эриком Шмидтом, занимавшим в то время пост исполнительного председателя совета директоров Google. Именно Кларк познакомила Шмидта с Амодеем, и тот стал одним из ранних инвесторов Anthropic. В феврале 2021 года она предложила Шмидту создать венчурный фонд Mother of AGI Fund, который, согласно 40-страничной презентации, должен был «формализовать участие Ками в Anthropic». Против выступили сестра Амодея Даниэла Амодей и другие сооснователи, и проект не состоялся. Пара поженилась в 2022 году, при этом, как отмечает WSJ, упоминания о Кларк в сети целенаправленно вычищались: в статье об Амодее в Wikipedia сведения о браке появились только этим летом, а имя жены не указано до сих пор.

Файлы Эпштейна публиковались Минюстом США несколькими партиями начиная с декабря 2025 года. В июне 2026 года суд обязал ведомство рассекретить дополнительные материалы. В обнародованных документах фигурировали десятки известных политиков, миллиардеров и членов королевских семей. Anthropic на этом фоне готовится к IPO, оценка в рамках которого может превысить $2 трлн уже этой осенью, и одновременно судится с администрацией Трампа, поскольку после отказа Амодея снять ограничения на использование Claude Пентагоном компанию признали риском для цепочки поставок.

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