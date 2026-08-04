Три крупных банка годами скрывали подозрительные операции Эпштейна. Среди таких операций были выплаты женщинам из России — Bloomberg

Крупные банки — Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan Chase — годами игнорировали подозрительные финансовые операции финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на расследование сенатора-демократа Рона Вайдена. В 67-страничном документе, названном «Смотря в другую сторону: как банки Уолл-стрит способствовали секс-торговле Джеффри Эпштейна», содержится анализ записей Минфина США. Банки отрицают обвинения в умышленном содействии преступлениям.

Согласно федеральному законодательству, банки обязаны уведомлять Минфин США о подозрительных транзакциях в течение 60 дней с момента их обнаружения. Все три обвиненных Вайденом банка сдали Минфину подобные отчеты об операциях (SAR) Эпштейна, однако сделали это не своевременно, а с задержкой в несколько лет.

Deutsche Bank AG, например, не сообщил в указанный срок о транзакциях на сумму более $250 млн, которые включали переводы женщинам в России и других странах Восточной Европы, сомнительным модельным агентствам, а также выплаты по урегулированию претензий возможным жертвам торговли людьми. SAR были переданы в ведомство только после ареста Эпштейна по обвинению в секс-торговле в июле 2019 года.

Bank of America отчитался о транзакциях на $170 млн, связанных с Эпштейном и не имеющих «очевидной экономической, деловой или законной цели», спустя пять–семь лет после их совершения. При этом подозрительными банк их пометил уже после смерти Эпштейна в августе 2019 года. Как отметил Bloomberg, в финансовой организации отвергли претензии и заверили, что «не способствовали правонарушениям».

У JPMorgan обнаружилось подозрительных транзакций на сумму более $1 млрд. Хотя банк прекратил обслуживание счетов Эпштейна еще в 2013 году (почти через пять лет после первого приговора финансисту, который был признан виновным в домогательствах и склонении несовершеннолетней к проституции), часть отчетов в Минфин США от банка поступила только после смерти бизнесмена в 2019 году. В JPMorgan объяснили задержку «содействием расследованию», после того «как полный масштаб его преступлений стал публичным в 2019 году». Там подчеркнули, что первые SAR были поданы еще в 2002 году.

«Расследование преступлений Джеффри Эпштейна привело нас к важному выводу, выходящему за рамки истории самого Эпштейна: банки Уолл-стрит были готовы закрывать глаза на подозрительные транзакции супербогатых клиентов, даже если непредоставление информации об этих операциях напрямую противоречит федеральному закону. Если прокуроры серьезно настроены предотвратить появление следующего Джеффри Эпштейна, они должны привлечь Уолл-стрит к ответственности», — говорится в отчете Вайдена.

Сенатор собирается инициировать законопроект, вводящий строгие наказания для банков и их менеджеров, оперативно не сообщающих о подозрительной активности клиентов «высокого риска». В частности, инициатива будет включать ежегодные отчеты от высших должностных лиц банков о прохождении сверхбогатыми клиентами «расширенной комплексной проверки».