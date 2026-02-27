Теория омерзительности Эпштейна. Что на самом деле следует из опубликованных файлов секс-преступника

После того как преступления Эпштейна стали широко известны, а сам финансист покончил собой в тюрьме, общественность начала требовать опубликовать материалы дела. Согласно совместному опросу PBS News и NPR, к декабрю 2025 года около 75% американцев хотели, чтобы Минюст опубликовал файлы Эпштейна (13% желали частичного обнародования, 9% не желали никакого).

Причина заключалась в том, что в интернете появилась конспирологическая теория: самого педофила убил кто-то из влиятельных людей, а правительство специально хочет замять дело, потому что в нем есть некий «список Эпштейна», содержащий фамилии политиков и других известных лиц, которые пользовались услугами финансиста для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Среди требовавших публикации файлов были и сами пережившие насилие женщины, и демократы, и республиканцы, и даже Илон Маск с Дональдом Трампом. Последний, правда, после переизбрания в 2025 году передумал.

Архив, доступный на момент публикации материала (первая порция от 19 декабря 2025 года и вторая от 30 января 2026 года), — это все незасекреченные документы и файлы, которые госорганы собирали на протяжении 21 года, с момента, когда Эпштейна впервые заподозрили в сексуальных преступлениях. Опубликовав его, Минюст предупредил: «Эти документы могут включать в себя поддельные или ложно представленные изображения, документы или видео, поскольку в них входит все, что в ФБР отправляла общественность, соответственно требованиям закона».

Что известно о связи с Трампом

Свежие документы о гибели Эпштейна не противоречат официальной версии следствия о самоубийстве и не подтверждают популярную конспирологическую теорию о мотиве «убийства» финансиста — списка влиятельных клиентов Эпштейна, который тот якобы вел, так никто и не нашел.

В опубликованных документах видна внутренняя переписка ФБР в 2024-м и 2025 годах. В ней топ-менеджмент агентства спрашивает подчиненных о списке, но те отвечают, что, хотя СМИ его упоминают, следователи ничего не обнаружили.

Таким образом, «список Эпштейна», который иногда упоминается в СМИ, — это лишь упоминание разных влиятельных людей в файлах, а не какой-то особый список. Об этом говорится в объемной внутренней переписке ФБР, датированной 2019–2025 годами. Например, в одном мемо утверждается, что на видео и фотографиях, найденных в домах Эпштейна, нет других участников (или потенциальных участников) сексуальных преступлений. В другом — что данные о финансовых транзакциях между Эпштейном и разными влиятельными людьми не позволяют сделать вывод о вовлеченности последних в нелегальные активности.

К примеру, имя Трампа фигурирует в файлах Эпштейна больше 4 тысяч раз, но подавляющее большинство страниц — это либо ссылки на статьи о Трампе, либо обсуждение его политики, а не компрометирующие его фотографии, отчеты или переписки. Гигантское количество файлов дублируется, что значительно увеличивает «счетчик» упоминаний и затрудняет поиск действительно ценных для журналистов и расследователей документов.

При этом многие документы содержат личные данные, которые должны были изъять, чтобы защитить жертв (включая имена, фотографии в обнаженном виде, телефоны и адреса девушек). Но их либо не стерли, либо удалили только из части файлов, а в дубликатах оставили.

В ноябре 2025 года некоторые члены Демократической партии утверждали, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна. Заявления основывались на частичной публикации переписки между Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл. В ней Эпштейн говорил, что Трамп «знал о девушках».

О чем именно шла речь, было неясно без контекста, но демократы предположили, что о секс-траффикинге, и вновь потребовали публикации файлов. Член Палаты представителей США и Партии демократов Мелани Стэнсберри даже заявила, что в материалах дела Эпштейна «есть несколько кейсов, включающих в себя разговоры Эпштейна о сексуальном насилии, которые он вел с президентом, а также о времени, которое тот провел в его доме, и доказательства того, что Дональд Трамп абсолютно точно знал, что Гислейн Максвелл вербовала молодых женщин из Мар-а-Лаго и приводила их в дом Эпштейна».

Демократы имели в виду фразу, которую Эпштейн употребил в одной из своих переписок, говоря о Мар-а-Лаго, принадлежащей Дональду Трампу. В переписке с журналистом Майклом Волффом он написал: «Конечно, он знал о девушках, так как попросил Гислейн остановиться».