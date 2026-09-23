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McDonald's потратит $8,5 млрд на модернизацию ресторанов по всему миру и введет в меню более здоровые блюда

The Insider
Фото: McFranchisee

Фото: McFranchisee

McDonald's в течение ближайших десяти лет вложит $8,5 млрд в обновление своих ресторанов по всему миру, передает Asociated Press. Американская сеть также собирается добавить в меню сэндвичи и роллы с курицей на гриле и опробовать новые блюда вроде яичных закусок и боулов в расчете на посетителей, которые хотят питаться здоровее.

Президент McDonald's USA Скай Андерсон отметила, что сейчас около 30 млн американцев принимают препараты для похудения группы GLP-1 и поэтому ищут порции поменьше и с большим содержанием белка. При этом, согласно исследованию компании, увеличить количество белка в рационе стремятся 60 млн жителей США. Выступая на Дне инвестора, Андерсон заявила:

«Это возможность. Мы должны и дальше давать им поводы выбирать McDonald's в первую очередь».

Модернизация предполагает установку шкафчиков для выдачи заказов на доставку, более заметные зоны приготовления кофе, которые должны улучшить впечатление о его качестве, расширенные игровые зоны и новую планировку кухонь. Весы для проверки точности заказов, которые сейчас стоят в 10 тысячах заведений сети, к 2028 году появятся в 20 тысячах ресторанов. Кроме того, компания ускорит внедрение разработанной вместе с Google системы ArchIQ. Она с помощью искусственного интеллекта снижает число ошибок в заказах, а также автоматизирует учет запасов и составление графиков работы.

Обычно франчайзи McDonald's тратят на обязательную реконструкцию заведений до $450 тысяч за десять лет. Новый план потребует от них еще $800 тысяч, однако компания обещает взять часть этих расходов на себя.

В марте 2022 года McDonald's временно закрыл все 850 своих ресторанов в России в ответ на вторжение в Украину, а в мае объявил об окончательном уходе с российского рынка и начал продажу местного бизнеса.

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Публикация:«McDonald's потратит $8,5 млрд на модернизацию ресторанов по всему миру и введет в меню более здоровые блюда»

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