Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.07

EUR

96.59

OIL

102.68

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1364

 

 

 

 

 

Новости

На трех участках в Петербурге у кандидатов «Яблока» официально не насчитали ни одного голоса. Избиратели утверждают, что голосовали за них

The Insider
«Яблоко»

«Яблоко»

Как минимум на трех избирательных участках в Петербурге в итоговых данных указано по ноль голосов за кандидатов от «Яблока», хотя нашлись избиратели, утверждающие, что голосовали именно за них. Речь идет о кандидате в Заксобрание Михаиле Буторине и кандидате в Госдуму Дмитрии Хорзове.

На участке № 1999 в Шушарах за Буторина в итоговом протоколе территориальной комиссии № 59 указано ноль голосов. В «Яблоке» утверждают, что на этом участке за Буторина проголосовал член партии Виталий Исаков. 

«Команда Хорзова» / Telegram

«Команда Хорзова» / Telegram

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в ответ на вопрос журналистов об этом случае сказал, что проверить слова избирателя невозможно из-за тайны голосования:

«Я много таких сообщений видел. У нас все-таки тайное голосование, поэтому проверить мы не можем, за кого голосовал кандидат, а говорить можно, в общем, всё, что угодно».

Мейксин также утверждает, что городская комиссия не располагает данными об участках, где требовался бы пересчет или отмена итогов. По его словам, накануне в Горизбирком не поступало жалоб, которые требовали рассмотрения на заседании комиссии.

Еще два участка с нулевым результатом обнаружила команда кандидата в Госдуму Дмитрия Хорзова. Речь идет о УИК № 1983 в Пушкине и № 1992 в поселке Александровская. На двух других участках: № 1987 в Павловске и № 2023 в Шушарах — в результатах указан один голос за Хорзова. Всего партия насчитала 18 комиссий в Пушкинском районе, где Хорзов получил от нуля до восьми голосов.

После публикации результатов УИК № 1992 жительница Александровской написала в местной группе во «ВКонтакте», что лично голосовала за Хорзова. Она также сообщила, что направила жалобу в вышестоящую территориальную комиссию.

Telegramhttps://t.me/khorzovteam/421

УИК № 1992 уже становилась предметом споров на выборах в 2021 году. Тогда после конфликта вокруг находившегося на участке сейфа поступило сообщение о минировании здания, участников голосования эвакуировали, а бюллетени вынесли из помещения.

X (Twitter)https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1438916266153156612

Похожий случай с нулевым результатом «Яблока» уже происходил на выборах в Мосгордуму в 2009 году. На московском участке № 192, где за партию голосовал ее тогдашний лидер Сергей Митрохин вместе с семьей, первоначальный протокол показывал ноль голосов. После решения суда бюллетени пересчитали и обнаружили 16 голосов за «Яблоко», которые находились в пачке бюллетеней за КПРФ.

Ранее The Insider писал, что к началу голосования власти через суды сняли почти 30% зарегистрированных кандидатов-одномандатников «Яблока» на выборах в Госдуму. В Петербурге городской список партии на выборах в Заксобрание зарегистрирован не был, однако часть кандидатов участвовала в выборах по одномандатным округам.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«На трех участках в Петербурге у кандидатов «Яблока» официально не насчитали ни одного голоса. Избиратели утверждают, что голосовали за них»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей
  3. Киму мать родна. Как Северная Корея выходит из международной изоляции за счет поддержки российской войны в Украине
  4. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  5. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте