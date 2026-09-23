На трех участках в Петербурге у кандидатов «Яблока» официально не насчитали ни одного голоса. Избиратели утверждают, что голосовали за них

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в ответ на вопрос журналистов об этом случае сказал, что проверить слова избирателя невозможно из-за тайны голосования:

«Я много таких сообщений видел. У нас все-таки тайное голосование, поэтому проверить мы не можем, за кого голосовал кандидат, а говорить можно, в общем, всё, что угодно».

Мейксин также утверждает, что городская комиссия не располагает данными об участках, где требовался бы пересчет или отмена итогов. По его словам, накануне в Горизбирком не поступало жалоб, которые требовали рассмотрения на заседании комиссии.

Еще два участка с нулевым результатом обнаружила команда кандидата в Госдуму Дмитрия Хорзова. Речь идет о УИК № 1983 в Пушкине и № 1992 в поселке Александровская. На двух других участках: № 1987 в Павловске и № 2023 в Шушарах — в результатах указан один голос за Хорзова. Всего партия насчитала 18 комиссий в Пушкинском районе, где Хорзов получил от нуля до восьми голосов.

После публикации результатов УИК № 1992 жительница Александровской написала в местной группе во «ВКонтакте», что лично голосовала за Хорзова. Она также сообщила, что направила жалобу в вышестоящую территориальную комиссию.