На трех участках в Петербурге у кандидатов «Яблока» официально не насчитали ни одного голоса. Избиратели утверждают, что голосовали за них

Как минимум на трех избирательных участках в Петербурге в итоговых данных указано по ноль голосов за кандидатов от «Яблока», хотя нашлись избиратели, утверждающие, что голосовали именно за них. Речь идет о кандидате в Заксобрание Михаиле Буторине и кандидате в Госдуму Дмитрии Хорзове.
На участке № 1999 в Шушарах за Буторина в итоговом протоколе территориальной комиссии № 59 указано ноль голосов. В «Яблоке» утверждают, что на этом участке за Буторина проголосовал член партии Виталий Исаков.
Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в ответ на вопрос журналистов об этом случае сказал, что проверить слова избирателя невозможно из-за тайны голосования:
«Я много таких сообщений видел. У нас все-таки тайное голосование, поэтому проверить мы не можем, за кого голосовал кандидат, а говорить можно, в общем, всё, что угодно».
Мейксин также утверждает, что городская комиссия не располагает данными об участках, где требовался бы пересчет или отмена итогов. По его словам, накануне в Горизбирком не поступало жалоб, которые требовали рассмотрения на заседании комиссии.
Еще два участка с нулевым результатом обнаружила команда кандидата в Госдуму Дмитрия Хорзова. Речь идет о УИК № 1983 в Пушкине и № 1992 в поселке Александровская. На двух других участках: № 1987 в Павловске и № 2023 в Шушарах — в результатах указан один голос за Хорзова. Всего партия насчитала 18 комиссий в Пушкинском районе, где Хорзов получил от нуля до восьми голосов.
После публикации результатов УИК № 1992 жительница Александровской написала в местной группе во «ВКонтакте», что лично голосовала за Хорзова. Она также сообщила, что направила жалобу в вышестоящую территориальную комиссию.
УИК № 1992 уже становилась предметом споров на выборах в 2021 году. Тогда после конфликта вокруг находившегося на участке сейфа поступило сообщение о минировании здания, участников голосования эвакуировали, а бюллетени вынесли из помещения.
Похожий случай с нулевым результатом «Яблока» уже происходил на выборах в Мосгордуму в 2009 году. На московском участке № 192, где за партию голосовал ее тогдашний лидер Сергей Митрохин вместе с семьей, первоначальный протокол показывал ноль голосов. После решения суда бюллетени пересчитали и обнаружили 16 голосов за «Яблоко», которые находились в пачке бюллетеней за КПРФ.
Ранее The Insider писал, что к началу голосования власти через суды сняли почти 30% зарегистрированных кандидатов-одномандатников «Яблока» на выборах в Госдуму. В Петербурге городской список партии на выборах в Заксобрание зарегистрирован не был, однако часть кандидатов участвовала в выборах по одномандатным округам.