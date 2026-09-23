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FT: Консорциум с участием правительства США и шейха из ОАЭ претендует на зарубежные активы «Лукойла»

The Insider
Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA

Американский миллиардер Тодд Боэли, на прошлой неделе продавший долю в «Челси», собрал консорциум, чтобы купить зарубежный бизнес «Лукойла», пишет Financial Times. Он рассчитывает перехватить активы у фонда Carlyle, с которым российская компания договорилась о продаже еще в январе. Эта сделка всё еще ждет окончательного одобрения Вашингтона.

В консорциум вошли федеральная Корпорация по финансированию международного развития США (DFC), которая может получить около 15% новой компании, советник ОАЭ по национальной безопасности шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян и сирийско-катарская семья миллиардеров Аль-Хайят, работавшая над проектами с родственниками Трампа. Окончательной договоренности с «Лукойлом» пока нет.

Активы, которые «Лукойл» в марте списал, оценив в $20 млрд, включают месторождения от Центральной Азии до Мексики, тысячи АЗС и крупнейшие НПЗ Болгарии и Румынии. Таким образом, правительство США оказывается одновременно претендентом на них и стороной, которая решает судьбу сделки. Собеседник FT на вопрос, не проиграет ли из-за этого Carlyle, ответил:
«Да, такое опасение есть».

Братья Аль-Хайят участвуют в девелоперском проекте в Албании вместе с Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, а их компания UCC недавно получила без открытого тендера нефтяную концессию в Ливии. Главный двигатель роста бизнеса самого Боэли — страховая компания Security Benefit с активами $60 млрд.

«Лукойл» завершил 2025 год с чистым убытком в 1,06 трлн рублей и списал инвестиции в международный бизнес, оценив убыток от обесценения активов в 1,7 трлн рублей.

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Публикация:«FT: Консорциум с участием правительства США и шейха из ОАЭ претендует на зарубежные активы «Лукойла»»

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