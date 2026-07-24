Минфин США вновь продлил лицензию на некоторые операции с зарубежными активами «Лукойла» — теперь до 22 августа

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в очередной раз продлило действие генеральной лицензии, разрешающей переговоры и заключение условных контрактов о продаже Lukoil International GmbH (LIG) — австрийской «дочки» «Лукойла», владеющей зарубежными активами компании. Новая лицензия 131H действует до 22 августа 2026 года и заменяет предыдущую версию, срок которой истекал 25 июля.

Документ разрешает сделки с «Лукойлом» и его аффилированными структурами по продаже, отчуждению или передаче LIG и компаний, в которых ей принадлежит не менее 50%. При этом исполнение любого такого контракта возможно только после получения отдельного разрешения OFAC. До той же даты разрешены операции, необходимые для поддержания работы структур LIG, — для этого можно использовать их заблокированные счета. Лицензия не разрешает разблокировку имущества и перевод средств любым лицам и на любые счета в России.

Это уже восьмое продление лицензии, впервые выданной в ноябре 2025 года, — каждый раз OFAC сдвигает дедлайн примерно на месяц. По данным Reuters, США сознательно замедляют продажу международных активов «Лукойла», используя это как рычаг давления на Россию в переговорах по Украине.

«Лукойл» попал под санкции США 22 октября 2025 года вместе с «Роснефтью» — в Вашингтоне объяснили это «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. После этого компания объявила о намерении продать зарубежный бизнес. Первым покупателем должен был стать трейдер Gunvor, однако Минфин США не согласовал сделку из-за связей компании с Россией, поскольку среди ее основателей числится российский миллиардер Геннадий Тимченко. В конце января 2026 года «Лукойл» заключил соглашение о продаже LIG с американским инвестфондом Carlyle, но и эта сделка до сих пор не одобрена.

Из-за вынужденного расставания с зарубежным бизнесом «Лукойл» списал инвестиции в Lukoil International и признал убыток от обесценения активов в 1,7 трлн рублей, а общий убыток компании за 2025 год превысил 1 трлн рублей.