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Новости

Болгария впервые наложит вето на санкционный пакет ЕС против России из-за «Лукойла» и духовника Путина Тихона Шевкунова

The Insider
Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил в четверг, что страна заблокирует новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку он угрожает болгарской экономике и предусматривает ограничения против иерарха Русской православной церкви Тихона Шевкунова, сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами накануне саммита Европейского совета в Брюсселе, Радев назвал «существенным» риск для работы «Лукойла» — единственного нефтеперерабатывающего завода Болгарии в Бургасе и одного из крупнейших поставщиков топлива в стране. Он потребовал вывести «Лукойл» из санкционного списка. Помимо этого, по словам премьера, введение ограничений может нарушить поставки запчастей для Софийского метро и повлиять на доступность удобрений.

«Каким образом санкции до сих пор останавливали войну? И чем они вообще помогли миру?» — спросил Радев. Он также выступил против включения в санкционный список иерарха Русской православной церкви Тихона Шевкунова, который считается духовником Путина, предупредив, что война «уже вышла за пределы окопов» и охватила экономику, культуру и спорт, а теперь рискует перекинуться на религию.

15 июня ЕС расширил санкционные списки, добавив в них 34 физических лица и 47 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, «теневым флотом» нефтяных и газовых танкеров, а также вмешательством в политические процессы за рубежом. В тот же день под санкции попал митрополит Тихон Шевкунов, а также ведущий Первого канала Анатолий Кузичев.

При этом Радев оговорился, что Болгария не намерена блокировать общие решения ЕС по Украине в целом и поддержит переговоры о ее вступлении в Евросоюз. Радев последовательно выступает против военной поддержки Киева и призывал к снятию санкций с Кремля, утверждая, что они наносят ущерб европейской экономике. В начале июня его правительство объявило о прекращении поставок оружия Украине.

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