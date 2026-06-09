Болгария прекращает поставки оружия Украине

Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине, сообщает Bloomberg.

«Украине нужно больше людей, а не вооружений», — заявил министр обороны Димитар Стоянов журналистам в Софии. Он призвал к «справедливому миру, который определят обе стороны конфликта».

Слова Стоянова повторяют позицию премьер-министра Румена Радева, убежденного, что исход войны не может быть решен на поле боя. Радев — бывший командующий военно-воздушными силами, занимавший пост президента страны до января этого года. Он последовательно выступает против военной поддержки Киева со стороны ЕС. Он также призывал к снятию санкций с Кремля, утверждая, что они наносят ущерб европейской экономике.

Болгария входит в число крупнейших в ЕС производителей боеприпасов советского стандарта, которые были критически важны для Киева в начале войны. Официально отказывая в прямой военной помощи, страна тем не менее фактически поставляла снаряды на фронт через экспорт в другие страны ЕС. С 2022 года Болгария передала Украине 13 пакетов военной помощи, не раскрывая их состав и стоимость.

Намерение прекратить поставки прозвучало через несколько дней после того, как лидеры Франции, Германии и Великобритании потребовали от Путина немедленного полного прекращения огня. Путин отверг призыв Зеленского к переговорам об окончании полномасштабного вторжения, которое продолжается уже более четырех лет.

The Insider писал, что от Радева во главе правительства можно ожидать «позиции Фицо»: никаких безвозмездных поставок оружия Украине. Однако ранее заключенные коммерческие контракты, вероятно, будут исполняться.