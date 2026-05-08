Парламент Болгарии избрал премьером Румена Радева, выступавшего за диалог с Россией

Парламент Болгарии утвердил лидера партии «Прогрессивная Болгария» Румена Радева на пост премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 124 депутата, против выступили 70, еще 36 воздержались.

Вместе с премьером был утвержден и новый состав правительства. Главой МВД стал Иван Демерджиев, министром обороны — Димитар Стоянов, министром иностранных дел — Велислава Петрова-Чамова. После голосования члены кабинета принесли присягу в парламенте.

С начала 2026 года Болгария жила с временным правительством после ухода Росена Желязкова. На внеочередных парламентских выборах в апреле партия Радева получила 44,5% голосов и 131 место из 240 в парламенте.

Радев руководил Болгарией как президент с 2017 года и ушел с поста в январе 2026-го на фоне массовых протестов против экономической политики и коррупции. По Конституции он не мог баллотироваться на третий срок.

После победы на выборах Радев заявил о намерении строить «уважительные и равноправные отношения» с Россией. Эти слова вызвали критику в Европарламенте, где политика называли «троянским конем России в НАТО». В Кремле, напротив, приветствовали его готовность к диалогу.

Политолог Георгий Чижов считает, что Радева не стоит воспринимать как однозначно пророссийского политика. По его словам, новый премьер занимает скорее прагматичную позицию и даже при желании вряд ли сможет превратить Болгарию во «вторую Венгрию» Виктора Орбана.

Чижов отмечает, что Болгария по-прежнему зависит от финансирования ЕС и связана обязательствами внутри Евросоюза и НАТО. Кроме того, потенциальные союзники Радева в парламенте — либеральная коалиция «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» — поддерживают Украину и выступают за проевропейский курс.

По мнению эксперта, Радев, вероятно, будет придерживаться линии словацкого премьера Роберта Фицо: откажется от бесплатных поставок оружия Украине, но не станет препятствовать коммерческим контрактам на поставки вооружений.

Болгария поставляла Украине топливо, боеприпасы советских калибров и другое вооружение. При этом сам Радев ранее критиковал идею передачи Киеву болгарских истребителей МиГ-29.

Чижов также считает, что заявления Радева о необходимости восстановить отношения с Россией адресованы не только Москве, но и внутреннему электорату, а также Брюсселю — как сигнал о готовности Болгарии торговаться за дополнительные европейские преференции.