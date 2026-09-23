Жителя Тюмени приговорили к 8 годам за «звезды» на сумму в 300 рублей под постами в Telegram-каналах Майкла Наки и Александра Невзорова

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Тюмени к 8 годам колонии строгого режима из-за платных реакций («звезд»), оставленных под постами в Telegram-каналах. Как сообщает «Медиазона», 57-летнего Михаила Антоновича признали виновным по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), которая предусматривает срок от 8 до 15 лет.

Это первый известный приговор за отправку Telegram Stars. СМИ сообщали и о других делах, возбужденных из-за «звезд».

Согласно материалам дела, Антонович оставлял «звезды» под постами в каналах «НЕВЗОРОВ», BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE, «Накипело. Майкл Наки» и Sasha Shpak Official. Следователи насчитали 130 «звезд» на общую сумму 292,99 рублей.

Как сообщает проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал», эти каналы, по мнению следствия, ведут «пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций «Легион Свобода России», «РДК», «Азов», в том числе — организацию каналов финансирования для приобретения вооружения и последующего нанесения ударов БПЛА по российской территории, а также организации террористических актов на территории России. Содержимое указанных каналов свидетельствует о том, что денежные средства, в том числе виртуальная валюта «Telegram Stars (звезды), монетизируются и впоследствии направляются на финансирование террористической деятельности ранее указанных террористических организаций».

Антоновича задержали в декабре 2025 года.

22 сентября 2026 года «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал обращение к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой сделать платные реакции в мессенджере анонимными и принять другие меры для того, чтобы обезопасить пользователей от преследования со стороны российского государства.