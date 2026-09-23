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Россия уступила Монголии второе место в списке крупнейших экспортеров угля в Китай

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Россия в августе поставила в Китай 9,2 млн тонн угля, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор Sxcoal, основанный на данных Главного таможенного управления КНР. Доля российских поставщиков в китайском импорте составила 21,9%.

Несмотря на рост в абсолютных значениях, Россия опустилась со второго на третье место в списке крупнейших поставщиков угля в Китай. Главным поставщиком осталась Индонезия, отгрузившая в августе 14,42 млн тонн, а второе место заняла Монголия — 9,81 млн тонн.

По итогам января–августа Россия сократила поставки угля в Китай на 10,8% год к году — до 53,15 млн тонн. Экспорт из Индонезии за указанный период снизился на 0,9%, до 121 млн тонн, а из Монголии — вырос на 48,9%, до 78,39 млн тонн. В целом импорт угля КНР за восемь месяцев составил 310 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в прошлом году.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял ранее, что в январе–августе российский экспорт угля вырос на 7,2% год к году, но не назвал абсолютных цифр. В ЦИИ объем поставок за восемь месяцев оценили в 146,8 млн тонн. 36% этого объема ушло на китайский рынок.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты назвали среди преимуществ Монголии тарифное неравенство. «Импортные пошлины на российский уголь (3–6%) в Китае сохраняются, тогда как для Монголии (а также Австралии и Индонезии в рамках соглашений о свободной торговле) действуют нулевые пошлины», — рассказал партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его словам, российские поставщики больше не могут снижать цены: в настоящее уголь продают со скидкой в 10%, и если ее увеличить, торговать придется в убыток.

Также эксперты указывают на рост цен на морские перевозки. В обзоре NEFT Research говорится, что стоимость перевозки угля из порта Восточный в Китай с начала года к 11 сентября выросла на 45,5% — до $9,6 за тонну.

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Публикация:«Россия уступила Монголии второе место в списке крупнейших экспортеров угля в Китай»

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