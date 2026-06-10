Когда в 2022 году Европа начала отказываться от российских энергоносителей, многие ожидали, что одна из главных опор российской экономики окажется в глубоком кризисе. Формально этого не произошло: Россия по-прежнему остается одним из крупнейших экспортеров газа и угля в мире, а объемы добычи в обеих отраслях остаются высокими.

При этом прибыльность российских газовой и угольной отраслей за годы после начала войны заметно снизилась, несмотря на сохранение высоких объемов добычи и экспорта. К такому выводу приходят авторы двух новых исследований GreenThinkTank.life — бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов, экологический эксперт Артур Бакуриани и исследователь угольной промышленности Антон Лементуев. Их работы посвящены тому, как российские газовая и угольная отрасли пережили четыре года санкций и потерю европейского рынка.

Аналитики пришли к выводу, что потерю Европы не удалось компенсировать поставками в Китай, а сохранение экспорта все чаще требует государственной поддержки, льгот и субсидий. Одновременно власти постепенно ослабляют экологический контроль и ограничивают доступ к информации о воздействии отраслей на окружающую среду.