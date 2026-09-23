Компания бывшей любовницы Путина Светланы Кривоногих проводит шоу «Кабаре вина» в винном центре президента в Геленджике

Петербургская шоу-площадка, связанная с бывшей любовницей Владимира Путина Светланой Кривоногих, стала организатором авторского шоу, которое этой осенью проходит в винном центре «Белый Мыс» в Геленджике, установил The Insider. Винный центр тоже связан с близким кругом президента: его нередко называют «винным Диснейлендом» Путина.
Шоу под названием «Кабаре вина» проходит в «Белом Мысе» на протяжении сентября и октября: премьера состоялась 12 сентября, а последний показ запланирован на 10 октября. Мероприятие представляет собой сочетание кабаре, винной дегустации и гастрономического ужина:
«Вино раскрывается на сцене через музыку, танец, цирковое искусство, акробатику, живой вокал, свет, визуальные образы и гастрономию», — говорится в описании к шоу на сайте.
Билеты на мероприятие стоят от 25 до 60 тысяч рублей.
Сам винный центр, как стало известно ранее, связан с ближайшим окружением президента. Как минимум домен «Белого Мыса» принадлежит компании друга Путина по клубу дзюдо «Явара-Нева», писал The Insider. Редакции также удалось установить связь и нового авторского шоу с близким кругом главы государства: его компания-организатор принадлежит Светлане Кривоногих – бывшей любовнице Владимира Путина и матери одной из трех его дочерей.
Организует шоу команда «Ленинград Центра» — это шоу-пространство и театр перформативных искусств, расположенный в историческом здании бывшего кинотеатра «Ленинград» в парке Таврического сада в Петербурге. Юридическим лицом шоу-центра является ООО «Профит». Три четверти в его капитале принадлежит ООО «Релакс», которым на 100% владеет Светлана Кривоногих.
Расследование издания «Проект» 2020 года показало, что Светлана является бывшей любовницей Владимира Путина и матерью его дочери, Луизы Роговой.
Шоу-центр «Ленинград» не раз становился объектом критики за излишнюю эротизацию программ. Вышедшее в 2021 году шоу LoveSick называлось «самым вызывающим и откровенным» из шедших на этой сцене: зрителям обещали «послевкусие встреч с соблазнительной танцовщицей кабаре 30-х годов, викторианской куртизанкой или фотомоделью из студии Энди Уорхола». Главной актрисой еще одного шоу, «Фавориты луны», была звезда эротического шоу Crazy Horse из Лас‑Вегаса Кармен Электра. В отзывах на представление зрители жаловались на сочетание «театра, цирка, мюзикла, стриптиза, но всё с приставкой „недо“» и «неоправданную голую грудь участниц». Публикации из социальных сетей с «Кабаре вина» косвенно подтверждают сохранение этой манеры.
«Белый Мыс» – это крупнейший российский развлекательный комплекс на винную тематику, расположенный на набережной Геленджика. Он включает в себя винный музей, энотеку с крупнейшей коллекцией российских вин, более десяти ресторанов, кинотеатр, Академию вина и даже загс. У центра есть собственная яхтенная марина.
Еще в 2024-м издание «Агентство» писало, что строительством комплекса занимались компании, связанные с Владимиром Путиным. Застройщик «Велес-Строй» вел реконструкцию дворца на мысе Идокопас, а директор другого подрядчика, «Политехстрой-Сварго», Алексей Бородин, раньше работал помощником полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Главным инвестором проекта выступает банк «Россия» Юрия Ковальчука. Сайт «Белого Мыса» использует домен wine.ru, принадлежащий компании «Бастион», бенефициаром которой до конца 2023 года был друг Путина по клубу дзюдо «Явара-Нева» Таймураз Боллоев.