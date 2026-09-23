Компания бывшей любовницы Путина Светланы Кривоногих проводит шоу «Кабаре вина» в винном центре президента в Геленджике

Петербургская шоу-площадка, связанная с бывшей любовницей Владимира Путина Светланой Кривоногих, стала организатором авторского шоу, которое этой осенью проходит в винном центре «Белый Мыс» в Геленджике, установил The Insider. Винный центр тоже связан с близким кругом президента: его нередко называют «винным Диснейлендом» Путина.

Шоу под названием «Кабаре вина» проходит в «Белом Мысе» на протяжении сентября и октября: премьера состоялась 12 сентября, а последний показ запланирован на 10 октября. Мероприятие представляет собой сочетание кабаре, винной дегустации и гастрономического ужина:

«Вино раскрывается на сцене через музыку, танец, цирковое искусство, акробатику, живой вокал, свет, визуальные образы и гастрономию», — говорится в описании к шоу на сайте.

Билеты на мероприятие стоят от 25 до 60 тысяч рублей.