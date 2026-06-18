13 июня в Геленджике состоялось открытие винного города Белый Мыс. Это масштабный торгово-развлекательный комплекс, посвященный винной тематике, который за связь с окружением президента называют винным диснейлендом Владимира Путина. The Insider нашел новую связь Белого Мыса с дружеским кругом президента: домен Белого Мыса принадлежит компании Бастион, бенефициаром которой был Таймураз Боллоев — приятель Владимира Путина по клубу дзюдо «Явара-Нева», ставший владельцем конфискованной пивоваренной компании «Балтика».

Роскошный винный комплекс занимает территорию площадью 42 тысячи кв. м на набережной города — это чуть меньше Дворцовой площади в Петербурге или около трети парка Зарядье в Москве.