В Геленджике открылся роскошный винный комплекс Белый Мыс. Он связан с другом Путина по клубу дзюдо «Явара-Нева»

13 июня в Геленджике состоялось открытие винного города Белый Мыс. Это масштабный торгово-развлекательный комплекс, посвященный винной тематике, который за связь с окружением президента называют винным диснейлендом Владимира Путина. The Insider нашел новую связь Белого Мыса с дружеским кругом президента: домен Белого Мыса принадлежит компании Бастион, бенефициаром которой был Таймураз Боллоев — приятель Владимира Путина по клубу дзюдо «Явара-Нева», ставший владельцем конфискованной пивоваренной компании «Балтика».
Роскошный винный комплекс занимает территорию площадью 42 тысячи кв. м на набережной города — это чуть меньше Дворцовой площади в Петербурге или около трети парка Зарядье в Москве.
На территории Белого Мыса находятся винный музей имени Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российских вин, более десятка ресторанов, ивент-площадки, кинотеатр с пятью залами, академия вина, испытательно-лабораторный центр, дегустационные залы и даже ЗАГС с панорамным видом. У комплекса есть свой участок на набережной Геленджика с причалом для яхт.
В августе 2024 года издание «Агентство» писало, что строительством Белого Мыса занимается компания «Велесстрой», основной подрядчик реконструкции дворца Путина. Позднее стало известно, что главным инвестором проекта выступил банк «Россия» близкого друга Путина Юрия Ковальчука. The Insider удалось найти новые связи между роскошным винным центром и ближайшим окружением президента.
Оператором Белого Мыса является ООО «Торик», зарегистрированное в Геленджике по ул. Туристическая, 25. По одному адресу с ним расположены обособленные подразделения трех дочерних компаний «Велесстроя»: ОП ООО «Велесстроймонтаж „Геленджик“», ОП «Геленджик» СМУ ООО «Велесстрой-СМУ» и ОП «Геленджик» ООО «Велесстрой».
70% в уставном капитале «Торика» владеет Ольга Викторовна Сирук 1989 года рождения. В 2021 году Сирук стала владелицей 100% доли в ООО «Техсервис». Эта небольшая фирма с выручкой в 46 млн рублей находится на ул. Всесезонная в поселке Сосновское по адресу горнолыжного курорта «Игора», связанного с Юрием Ковальчуком.
Сам сайт «винного диснейленда» использует домен wine.ru. Владельцем этого домена является ООО «Бастион». До 08.12.2023 единственным бенефициаром «Бастиона» был Таймураз Казбекович Боллоев — приятель Владимира Путина по клубу дзюдо «Явара-Нева», ставший владельцем пивоваренной компании «Балтика». Сейчас 10% в капитале «Бастиона» принадлежит Дмитрию Алексеевичу Лебедеву, члену совета директоров банка «Россия» и сопредседателю правления АБР «Менеджмент», управляющей активами братьев Ковальчуков.
Белый Мыс — крупнейший, но не единственный из винно-развлекательных центров, которые возводит для президента Юрий Ковальчук. Второй из них строится при винодельне «Криница» у путинского дворца в Геленджике. Ранее The Insider отмечал, что стоимость активов «Криницы» превысила 27 млрд рублей, сделав ее самым дорогим винодельческим предприятием России.
Третий винно-туристический центр будет открыт при заводе шампанских вин «Новый Свет» в Крыму. Этим предприятием с 2017 года владеет «дочка» банка «Россия» а управляет им та же компания АО «Мое Вино», которая следит за винодельнями при дворце Путина. Этот центр будет самым крупным по площади: весь участок займет 87 тысяч м² (примерно как одно Марсово поле), а площадь застройки составит 35 тысяч м². В «Новом Свете» будут размещены музей виноделия СССР, кинотеатр, дегустационные залы и экскурсионные помещения. Рядом с ним построят причал для яхт, смотровую и кофейную башни, парящий мост, туристическую площадь, центр ремесел, рестораны и магазины.
Четвертый винный комплекс будет открыт еще при одной крымской винодельне — «Инкермане». Им управляет уже упомянутое АО «Мое вино», а финансирование в размере 5 млрд рублей выделил банк «Россия». При «Инкермане» на площади в 56 тысяч м² построят трехэтажный туристический комплекс с рестораном и магазином, трехэтажный административно-бытовой комплекс и отдельное здание дегустационного зала.