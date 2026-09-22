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США, Дания и Гренландия подписали соглашение по безопасности острова

The Insider
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министры Гренландии и Дании официально подписали соглашение по безопасности Гренландии во вторник, 22 сентября. Сделка предусматривает наращивание военного присутствия Штатов на острове. 

От Дании на церемонии присутствовала премьер-министр Метте Фредериксен, от Гренландии — глава правительства Йенс Фредерик-Нильсен. В официальном аккаунте Белого дома в Twitter (Х) это соглашение назвали «историческим» и имеющим «решающее значение для национальной безопасности и обороны Америки в Арктическом регионе».

X (Twitter)https://twitter.com/WhiteHouse/status/2102427344862355561

До официального подписания соглашения Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН. Он заявил, что Штаты «немедленно» начнут наращивать свое военное присутствие в регионе, в том числе строительство двух крупных военных баз. Последнее ожидалось и ранее: агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в рамках соглашения Вашингтон хочет восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и открыть еще одну — на востоке острова. 

Представитель Гренландии на церемонии назвал это соглашение «взаимовыгодным»: 

«Это учитывает интересы народа Гренландии, наши права, наши средства к существованию и развитие нашей страны. Это было для нас ключевым приоритетом на протяжении всего этого процесса», — цитирует его The Guardian.

Соглашение стало результатом многомесячного давления президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании установить контроль над Гренландией, в том числе с использованием санкций или прямого военного вмешательства. Трамп неоднократно требовал установить американский контроль над островом, утверждая, что Гренландия необходима США из-за угроз со стороны России и Китая. Президент называл остров жизненно важным для американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» и призывал НАТО помочь США получить его. 

Подобные заявления спровоцировали кризис в отношениях Вашингтона и Копенгагена. В конце прошлого года датская служба военной разведки впервые включила Соединенные Штаты в свой перечень стран, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.

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Публикация:«США, Дания и Гренландия подписали соглашение по безопасности острова»

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