США, Дания и Гренландия подписали соглашение по безопасности острова

До официального подписания соглашения Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН. Он заявил, что Штаты «немедленно» начнут наращивать свое военное присутствие в регионе, в том числе строительство двух крупных военных баз. Последнее ожидалось и ранее: агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в рамках соглашения Вашингтон хочет восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и открыть еще одну — на востоке острова.

Представитель Гренландии на церемонии назвал это соглашение «взаимовыгодным»:

«Это учитывает интересы народа Гренландии, наши права, наши средства к существованию и развитие нашей страны. Это было для нас ключевым приоритетом на протяжении всего этого процесса», — цитирует его The Guardian.

Соглашение стало результатом многомесячного давления президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании установить контроль над Гренландией, в том числе с использованием санкций или прямого военного вмешательства. Трамп неоднократно требовал установить американский контроль над островом, утверждая, что Гренландия необходима США из-за угроз со стороны России и Китая. Президент называл остров жизненно важным для американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» и призывал НАТО помочь США получить его.

Подобные заявления спровоцировали кризис в отношениях Вашингтона и Копенгагена. В конце прошлого года датская служба военной разведки впервые включила Соединенные Штаты в свой перечень стран, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.