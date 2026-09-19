США, Дания и Гренландия договорились о безопасности острова. Трамп объявил, что инвестиции «противников» потребуют согласия Вашингтона

Президент США Дональд Трамп объявил, что США, Дания и Гренландия достигли соглашения, которое дает Вашингтону «постоянный контроль» над безопасностью острова. В официальном сообщении правительства Дании говорится, что соглашение сохраняет суверенитет и территориальную целостность Датского королевства и право гренландцев на самоопределение. Сам документ еще не подписан: сделать это стороны рассчитывают на следующей неделе во время Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Трампа, США «навсегда» получат право предпринимать в Гренландии все необходимое для безопасности острова и самих Соединенных Штатов. Он также утверждает, что противники США не смогут размещать на острове военные базы и силы или осуществлять чувствительные инвестиции без согласия Вашингтона. США намерены начать расширение своего военного присутствия в Гренландии.

Как отмечает агентство Reuters, соглашение предполагает постоянные права США на доступ к объектам, размещение сил и полеты над Гренландией, а чувствительные инвестиции из стран, не входящих в НАТО, должны будут получать одобрение Вашингтона. Источники агентства утверждают, что договоренность сохранит силу и в случае, если Гренландия в будущем станет независимым государством. Полный текст соглашения пока не опубликован.

Формулировки Копенгагена заметно осторожнее. Правительства Дании и Гренландии сообщили лишь о соглашении по укреплению безопасности в Арктике и Северной Атлантике. После подписания документ должен будет пройти предусмотренные национальным законодательством парламентские процедуры, прежде чем вступит в силу.

«Соглашение одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства и право гренландского народа на самоопределение», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что договоренность учитывает интересы острова и его место в международном сотрудничестве.

США уже обладают широкими военными правами в Гренландии. Соглашение об обороне острова 1951 года позволяет Вашингтону размещать там военные объекты, а дополнение к нему от 2004 года закрепило авиабазу Туле, сейчас база Космических сил США Питуффик, в качестве американской оборонной зоны. При этом документ прямо сохраняет датский суверенитет над Гренландией.

В начале 2026 года Трамп неоднократно требовал установить американский контроль над островом и говорил, что Гренландия необходима США из-за угроз со стороны России и Китая. Президент называл остров жизненно важным для американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» и призывал НАТО помочь США получить его.

Заявления Трампа привели к одному из наиболее серьезных кризисов в отношениях Вашингтона и Копенгагена. В январе лидеры всех пяти представленных в парламенте партий Гренландии подчеркивали, что будущее острова должны определять сами его жители. Тогда же премьер Нильсен говорил, что при выборе между США и Данией Гренландия выбрала бы Данию, НАТО и европейских партнеров.