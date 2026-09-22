США намерены восстановить военную базу времен холодной войны в Гренландии и открыть новую на востоке острова — Reuters

США намерены восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и открыть еще одну базу на востоке острова в рамках соглашения с Данией и Гренландией, которое стороны подпишут во вторник, 22 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Речь идет о базе в Нарсарсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек после того, как США закрыли там базу Bluie West One в 1950-х годах, и о военном объекте Местерсвиг на востоке Гренландии, который сейчас использует датское подразделение спецназа — санная патрульная группа «Сириус». Это уточнили двое из собеседников агентства.

Подписание соглашения между Данией, Гренландией и США запланировано на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник в 10:30 по времени Восточного побережья (17:30 по московскому времени). Текст документа не публиковался, а его детали, по словам источников Reuters, будут согласованы только непосредственно перед подписанием.

Представитель Белого дома отказался комментировать содержание соглашения, повторив ранее сделанное заявление о том, что его подписание «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединённых Штатов». В Дании утверждают, что документ передает контроль над безопасностью Арктики под наблюдение НАТО, а не оставляет его исключительно за Вашингтоном и Копенгагеном.

Соглашение стало результатом многомесячного давления президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о желании установить контроль над Гренландией и не исключал применения военной или экономической силы — против такого сценария, согласно опросам, выступает подавляющее большинство гренландцев.

Пик угроз Трампа пришелся на январь и спровоцировал дипломатический кризис внутри НАТО, вынудив Копенгаген и Нуук сесть за стол переговоров с Вашингтоном. В годы холодной войны США держали на острове 17 военных объектов и более 10 тысяч военнослужащих — сейчас там действует только космическая база Питуффик, где размещено около 150 американских военных.