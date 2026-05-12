Американские чиновники ведут непубличные переговоры с властями Дании, которые касаются возможного размещения военных баз США на территории Гренландии. За последние два месяца стороны достигли значительного прогресса в ходе обсуждений. Об этом со ссылкой на источники пишет Би-би-си.

США хотят разместить три военные базы на юге острова. Согласно данным Би-би-си, американская делегация предложила вариант, при котором эти базы будут официально признаны суверенной территорией США. Деятельность американских военных на них будет в основном сосредоточена на наблюдении за потенциальной морской активностью России и Китая в районе Гренландии, Исландии и Великобритании.

Одна из новых баз, вероятно, будет расположена в Нарсарсуаке, на месте бывшей американской авиабазы. Детали этого соглашения еще находятся на стадии обсуждения и могут измениться в любой момент, отмечает издание.

Факт переговоров подтвердили Белый дом и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Последний также отметил, что стороны «сделали несколько шагов в правильном направлении». Подробностей ни одна сторона не привела, сославшись на то, что переговоры все еще ведутся.

Регулярные встречи датских и американских чиновников проходили на протяжении последних нескольких месяцев: с середины января команды встречались как минимум пять раз.

Чиновникам Госдепартамента было поручено разработать такое соглашение, которое одновременно и удовлетворит президента США Дональда Трампа, и будет учитывать «красные линии» Дании в отношении защиты своих границ. Американский лидер неоднократно жестко высказывался по поводу установления Вашингтоном контроля над Гренландией, вплоть до возможной аннексии острова. В конце прошлого года датская служба военной разведки впервые включила Соединенные Штаты в свой перечень стран, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.

Сейчас у США есть одна военная база в Гренландии, в то время как в разгар холодной войны их было около 17. Космическая база Питуффик, расположенная на северо-западе острова, предназначена для наблюдения за ракетными пусками.