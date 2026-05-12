Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

148

 

 

 

 

 

Новости

США ведут переговоры с Данией об открытии новых военных баз в Гренландии — Би-би-си

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Американские чиновники ведут непубличные переговоры с властями Дании, которые касаются возможного размещения военных баз США на территории Гренландии. За последние два месяца стороны достигли значительного прогресса в ходе обсуждений. Об этом со ссылкой на источники пишет Би-би-си. 

США хотят разместить три военные базы на юге острова. Согласно данным Би-би-си, американская делегация предложила вариант, при котором эти базы будут официально признаны суверенной территорией США. Деятельность американских военных на них будет в основном сосредоточена на наблюдении за потенциальной морской активностью России и Китая в районе Гренландии, Исландии и Великобритании. 

Одна из новых баз, вероятно, будет расположена в Нарсарсуаке, на месте бывшей американской авиабазы. Детали этого соглашения еще находятся на стадии обсуждения и могут измениться в любой момент, отмечает издание.  

Факт переговоров подтвердили Белый дом и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Последний также отметил, что стороны «сделали несколько шагов в правильном направлении». Подробностей ни одна сторона не привела, сославшись на то, что переговоры все еще ведутся. 

Регулярные встречи датских и американских чиновников проходили на протяжении последних нескольких месяцев: с середины января команды встречались как минимум пять раз.

Чиновникам Госдепартамента было поручено разработать такое соглашение, которое одновременно и удовлетворит президента США Дональда Трампа, и будет учитывать «красные линии» Дании в отношении защиты своих границ. Американский лидер неоднократно жестко высказывался по поводу установления Вашингтоном контроля над Гренландией, вплоть до возможной аннексии острова. В конце прошлого года датская служба военной разведки впервые включила Соединенные Штаты в свой перечень стран, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.

Сейчас у США есть одна военная база в Гренландии, в то время как в разгар холодной войны их было около 17. Космическая база Питуффик, расположенная на северо-западе острова, предназначена для наблюдения за ракетными пусками. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте