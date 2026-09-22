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WP: Администрация Трампа снимет с Obamacare сотни тысяч человек из-за «мошеннических» регистраций и отстранит недобросовестных брокеров

The Insider
Фото: RHONA WISE/AFP via Getty Images

Фото: RHONA WISE/AFP via Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и представители администрации Дональда Трампа объявят о снятии сотен тысяч человек с программы льготного медицинского страхования Affordable Care Act (ACA, также известная как Obamacare). По данным трех источников The Washington Post, знакомых с готовящимся объявлением, Белый дом полагает, что эти люди были зачислены в программу мошенническим путем.

Также администрация намерена отстранить часть страховых брокеров, уличенных в неправомерной регистрации клиентов на ACA, рассказали собеседники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку планы пока не обнародованы официально. 

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS), на июнь в программе состояли около 19 млн человек. Число участников, резко выросшее при президенте Джо Байдене, с приходом Трампа сократилось более чем на 1 млн и, как ожидается, продолжит снижаться. Ранее в этом месяце Трамп уже объявлял о планах выплатить примерно миллиону американцев по $500 из-за «переплат» по страховкам ACA, также связанных с эпохой Байдена. Вэнс возглавляет в Белом доме рабочую группу по борьбе с мошенничеством и уже добивался сокращения расходов на программы здравоохранения на $1 млрд. Он и Трамп давно критикуют ACA — закон, принятый в 2010 году при президенте-демократе Бараке Обаме.

Демократы и часть экспертов по здравоохранению считают, что снижение числа участников программы вызвано именно политикой Трампа, включая отмену введенных в пандемию субсидий, которые заметно удешевляли полисы ACA. Республиканцы настаивают, что сокращение связано с необходимой борьбой с расточительством и мошенничеством после того, как демократы наращивали программу, не уделяя должного внимания проверке новых участников. В последнее время консервативные законодатели и эксперты требовали новой волны проверок, утверждая, что мошенничество при регистрации в ACA резко выросло после введенных в пандемию COVID-19 послаблений, которые упростили запись на страховку и создали стимулы для злоупотреблений.

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Публикация:«WP: Администрация Трампа снимет с Obamacare сотни тысяч человек из-за «мошеннических» регистраций и отстранит недобросовестных брокеров»

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