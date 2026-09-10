Трамп решил выплатить миллиону американцев по $500 из-за «переплат» по медицинской страховке Obamacare перед выборами в Конгресс

Президент США Дональд Трамп объявил о планах выплатить по $500 около миллиону американцев из-за «переплат» по медицинской страховке Obamacare, которые, по его словам, произошли во время правления демократа Джо Байдена. Как отметило агентство Bloomberg, «возврат средств» начнется в октябре — перед промежуточными выборами в Конгресс. Ранее глава Белого дома пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам выборов 3 ноября.

Белый дом объявил, что по $500 будут отправлены «почти миллиону трудолюбивых американцев, с которых несправедливо содрали лишние деньги через систему Obamacare». Речь идет о возврате средств в рамках системы доступного медицинского страхования, принятой во времена президента-демократа Барака Обамы. Как утверждают в администрации Трампа, при его предшественнике Байдене с американцев взимались завышенные сумы. В Белом доме уверяют, что это привело к «значительному профициту средств». Трамп заявил:

«Наша администрация поступает правильно и возвращает деньги людям, которых несправедливо обобрали».

Выплаты начнутся в октябре, а получат их граждане из 30 штатов. Как подчеркивает Bloomberg, среди них оказались и штаты, где на ноябрьских выборах в Палату представителей и Сенат ожидается острая конкуренция: Аляска, Айова, Мичиган, Северная Каролина, Огайо, Техас и Висконсин. Агентство отмечает, что выплаты, которые обойдутся администрации примерно в $500 млн, могут усилить инфляцию и негативно сказаться на растущем дефиците бюджета и госдолге.

До этого Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5 тысяч, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов. Обещание, фактически предполагающее раздачу избирателям более $1 трлн государственных средств в случае победы партии президента, глава Белого дома сделал с трибуны республиканского съезда в Далласе.

Расклады, основанные на многочисленных опросах в преддверии выборов, показывают, что у Демократической партии есть большие шансы взять под контроль Палату представителей и побороться за «ничью» в Сенате.