Глава Минздрава США Кеннеди уволил руководителей комиссии, определяющей бесплатные медуслуги для американцев по Obamacare

Администрация Трампа уволила двух руководителей Целевой группы по профилактическим услугам США (USPSTF) — ключевого экспертного органа, определяющего, какие медицинские обследования страховые компании обязаны оплачивать без доплаты со стороны пациентов.

Докторá Джон Вонг и Эса Дэвис получили уведомления об увольнении 11 мая. По данным The New York Times, в письмах министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший сообщил, что распорядился провести «проверку» назначений в USPSTF, а их должности упразднены «немедленно» — чтобы «исключить неопределенность, которая могла бы поставить под угрозу законность будущих действий» комиссии. При этом в письмах особо оговаривается: увольнение не связано с профессиональными результатами Вонга и Дэвиса и они вправе вновь подать заявку на включение в состав группы.

USPSTF оценивает научные данные и формирует рекомендации по широкому спектру медицинских услуг — в том числе маммографии, колоноскопии, скринингу депрессии. В соответствии с законом о доступном здравоохранении (Affordable Care Act или Obamacare) большинство страховых планов обязаны полностью покрывать услуги, которым комиссия присваивает оценку «A» или «B» — то есть фактически комиссия определяет, что именно американцы могут получить бесплатно.

Президент AcademyHealth Аарон Кэрролл назвал произошедшее «вмешательством в критически важную инфраструктуру», которая позволяет американцам доверять государственным системам здравоохранения. По его словам, авторитет комиссии держится на «прозрачных и строгих процедурах» как при назначении членов, так и при оценке доказательной базы.

Придя в министерство, Кеннеди сначала заморозил гранты на $12 млрд и уволил около 10 тысяч сотрудников, а затем приступил к планомерному демонтажу надзорных структур — в том числе комитетов по вакцинам. На протяжении последнего года он трижды переносил заседания USPSTF и не заменил членов, чьи полномочия истекли в декабре 2024 года, из-за чего комиссия выпустила меньше рекомендаций, чем обычно, и впервые не направила в Конгресс обязательный ежегодный доклад о пробелах в научных данных, определяющий приоритеты федерального финансирования исследований.