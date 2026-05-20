Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

71.29

EUR

82.79

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

215

 

 

 

 

 

Новости

Глава Минздрава США Кеннеди уволил руководителей комиссии, определяющей бесплатные медуслуги для американцев по Obamacare

The Insider
Иллюстрация к материалу

Администрация Трампа уволила двух руководителей Целевой группы по профилактическим услугам США (USPSTF) — ключевого экспертного органа, определяющего, какие медицинские обследования страховые компании обязаны оплачивать без доплаты со стороны пациентов.

Докторá Джон Вонг и Эса Дэвис получили уведомления об увольнении 11 мая. По данным The New York Times, в письмах министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший сообщил, что распорядился провести «проверку» назначений в USPSTF, а их должности упразднены «немедленно» — чтобы «исключить неопределенность, которая могла бы поставить под угрозу законность будущих действий» комиссии. При этом в письмах особо оговаривается: увольнение не связано с профессиональными результатами Вонга и Дэвиса и они вправе вновь подать заявку на включение в состав группы.

USPSTF оценивает научные данные и формирует рекомендации по широкому спектру медицинских услуг — в том числе маммографии, колоноскопии, скринингу депрессии. В соответствии с законом о доступном здравоохранении (Affordable Care Act или Obamacare) большинство страховых планов обязаны полностью покрывать услуги, которым комиссия присваивает оценку «A» или «B» — то есть фактически комиссия определяет, что именно американцы могут получить бесплатно.

Президент AcademyHealth Аарон Кэрролл назвал произошедшее «вмешательством в критически важную инфраструктуру», которая позволяет американцам доверять государственным системам здравоохранения. По его словам, авторитет комиссии держится на «прозрачных и строгих процедурах» как при назначении членов, так и при оценке доказательной базы.

Придя в министерство, Кеннеди сначала заморозил гранты на $12 млрд и уволил около 10 тысяч сотрудников, а затем приступил к планомерному демонтажу надзорных структур — в том числе комитетов по вакцинам. На протяжении последнего года он трижды переносил заседания USPSTF и не заменил членов, чьи полномочия истекли в декабре 2024 года, из-за чего комиссия выпустила меньше рекомендаций, чем обычно, и впервые не направила в Конгресс обязательный ежегодный доклад о пробелах в научных данных, определяющий приоритеты федерального финансирования исследований.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте