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Новости

Япония рассмотрит возможность использования человекоподобных роботов в оборонной сфере

The Insider
Фото: JIJI

Фото: JIJI

Правительство Японии намерено изучить возможное использование человекоподобных роботов в оборонном секторе — для выполнения в тылу работы по охране баз или транспортировке грузов. Об этом пишет местное агентство Kyodo News. 

Сейчас внедрение гуманоидных роботов в оборону страны находится на стадии обсуждения. План предусматривает внедрение так называемого физического ИИ — технологии, которая оснащает роботов искусственным интеллектом и обеспечивает их автономное передвижение. 

Роботов могут привлечь к охране баз или транспортировке материалов. Об их участии в боевых действиях речи не идет, однако Kyodo News добавляет, что в будущем их могут привлечь к разведывательным и спасательным операциям. 

За счет этого шага хотят решить проблему дефицита кадров, которую сейчас испытывают Силы самообороны страны. Число потенциальных призывников в ближайшие двадцать лет может сократиться почти на треть (примерно на 30%): в Министерстве обороны страны считают, что внедрение роботов «может стать эффективным средством замены и дополнения задач по выполнению миссий с ограниченным количеством персонала».

Сейчас целесообразность их использования в военных целях будет только изучаться в рамках широкомасштабного исследования. Власти хотят привлечь частные компании и университеты к разработке решений, чтобы те отправили своих роботов на конкурс. 

Сфера обороны не единственная, где существует проблема дефицита кадров, которую японские власти хотят решить за счет роботов. Еще в середине лета правительство страны объявило, что к 2040 году намерено внедрить порядка 10 млн роботов, оснащенных ИИ, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы. На разработку собственной ИИ-модели выделят до триллиона йен ($6 млрд). Свой эксперимент по использованию роботов в обслуживании, например, еще весной запустила авиакомпания Japan Airlines, однако там пока используют всего двух роботов китайского производства.

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Публикация:«Япония рассмотрит возможность использования человекоподобных роботов в оборонной сфере»

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