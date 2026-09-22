Япония рассмотрит возможность использования человекоподобных роботов в оборонной сфере

Правительство Японии намерено изучить возможное использование человекоподобных роботов в оборонном секторе — для выполнения в тылу работы по охране баз или транспортировке грузов. Об этом пишет местное агентство Kyodo News.

Сейчас внедрение гуманоидных роботов в оборону страны находится на стадии обсуждения. План предусматривает внедрение так называемого физического ИИ — технологии, которая оснащает роботов искусственным интеллектом и обеспечивает их автономное передвижение.

Роботов могут привлечь к охране баз или транспортировке материалов. Об их участии в боевых действиях речи не идет, однако Kyodo News добавляет, что в будущем их могут привлечь к разведывательным и спасательным операциям.

За счет этого шага хотят решить проблему дефицита кадров, которую сейчас испытывают Силы самообороны страны. Число потенциальных призывников в ближайшие двадцать лет может сократиться почти на треть (примерно на 30%): в Министерстве обороны страны считают, что внедрение роботов «может стать эффективным средством замены и дополнения задач по выполнению миссий с ограниченным количеством персонала».

Сейчас целесообразность их использования в военных целях будет только изучаться в рамках широкомасштабного исследования. Власти хотят привлечь частные компании и университеты к разработке решений, чтобы те отправили своих роботов на конкурс.

Сфера обороны не единственная, где существует проблема дефицита кадров, которую японские власти хотят решить за счет роботов. Еще в середине лета правительство страны объявило, что к 2040 году намерено внедрить порядка 10 млн роботов, оснащенных ИИ, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы. На разработку собственной ИИ-модели выделят до триллиона йен ($6 млрд). Свой эксперимент по использованию роботов в обслуживании, например, еще весной запустила авиакомпания Japan Airlines, однако там пока используют всего двух роботов китайского производства.