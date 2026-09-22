Сейм Литвы проголосовал за отмену запрета на размещение оружия массового поражения

Сейм Литвы 22 сентября проголосовал за исключение из Конституции запрета на размещение в стране оружия массового уничтожения, передает LRT. За отмену запрета проголосовали 99 депутатов, против — 13, еще пятеро воздержались. Для того чтобы поправка к Конституции была принята, парламент должен проголосовать за нее еще дважды, в октябре и в январе.

Против поправки выступила партия «Заря Нямунаса» (Nemuno aušra). Ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что при необходимости союзники Литвы и так могут использовать для ее защиты ядерное оружие. Кроме того, политик настаивает, что внести поправку в Конституцию можно только через референдум.

Сторонники поправки отмечают, что ядерное оружие — эффективный инструмент сдерживания. «Если бы какой-нибудь корабль союзников-американцев с ядерным оружием или самолет захотел пролететь через наше воздушное пространство в целях сдерживания, он не смог бы это сделать, поскольку у нас есть это ограничение, ему нужно обходить нашу территорию», — отметил глава оппозиционной фракции «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» Лауринас Кащюнас.

Из Конституции Литвы предлагается убрать статью 137, в которой говорится, что на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. В начале июня министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможное размещение американского ядерного оружия на территории страны.