Размещение ядерного оружия в Литве не изменит военный баланс, но сделает возможное нападение России на Литву прямым вызовом США — эксперты

Возможное размещение американского ядерного оружия или самолетов двойного назначения в Литве почти не изменит военный баланс между НАТО и Россией, но может стать для Вильнюса дополнительной гарантией американской вовлеченности в случае нападения. Об этом The Insider сказали эксперты в области оборонной политики и ядерного оружия. По их словам, США и НАТО уже имеют достаточно средств для ядерного удара по России, поэтому главный смысл такого шага — не в расширении ударных возможностей, а в том, чтобы показать: нападение на Литву будет означать прямой риск столкновения с США.

Financial Times писала, что США обсуждают возможность расширить размещение в Европе самолетов двойного назначения — то есть самолетов, способных нести как обычное, так и ядерное оружие. По данным газеты, интерес к этому проявляют Польша и некоторые страны Балтии. Позже министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с Вашингтоном о возможном размещении американского ядерного оружия.

Военный эксперт Давид Шарп считает, что в практическом военном смысле возможное появление американского ядерного оружия в Литве почти ничего не меняет. По его словам, главный эффект такого размещения — политический: оно должно показать, что безопасность Литвы напрямую связана с США:

«Практически для России и НАТО мало что меняется от того, что ядерное оружие появится в Литве. В тот момент, когда в некой стране появляется американское ядерное оружие, возможность гибридно или негибридно напасть на нее становится сомнительной из-за того, что там ядерное оружие США. Есть ли в Литве тактические ядерные элементы или нет — не имеет большого значения. Увеличивает ли это реальные возможности сдерживания? Это скорее политический жест. Речь о том, что если они разместят <ядерное оружие — The Insider>, то: „Литву трогать нельзя, потому что там наши ядерные бомбы и мы за Литву вступимся”. Размещение ядерного оружия США теоретически расширит возможности нанесения ударов, но только если мы говорим о большой ядерной войне. У США и НАТО так много возможностей стереть Россию в порошок, что ничего ближе им особо не нужно. Взлетать с аэродромов Литвы с ядерными авиабомбами — это не какой-то бонус и даже немного неудобно, потому что это ближе. Технически это ничего особо не расширяет. Все эти разговоры — это скорее желание Литвы и Польши заручиться поддержкой США, чтобы показать России, что американцы с ними очень близки, что их теперь нельзя трогать и что, если это случится, Россия будет иметь дело с американцами. Это делается для безопасности этих стран».

Научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг также говорит, что военный смысл американских ядерных бомб в Европе ограничен. По его словам, такая практика существует со времен холодной войны, однако появление оружия США в странах Балтии или Польше было бы новым политическим шагом:

«Практика размещения американского оружия в Европе существует с 1950-х годов. В начале 1990-х почти всё это оружие увезли в США в рамках президентских инициатив и оставили около 200 бомб свободного падения, да и те потом увозили. Сейчас есть шесть стран, в которых американское ядерное оружие размещено. Долгое время этих стран было пять, но Великобритания недавно вернула себе это ядерное оружие США. И это оружие в этих странах находится с незапамятных времен. Так что идея не новая. Новое здесь то, что страны Восточной и Центральной Европы периодически поднимают вопрос о том, что эту практику надо бы распространить и на них, — и [хотели бы] держать у себя ядерное оружие США. Много энтузиастов такой идеи было и остается в Польше. В странах Балтии явных призывов не было, но были идеи в духе: „Было бы хорошо”. Я не вижу конкретных разговоров, пока всё это на уровне: „Мы готовы”. Мне кажется, что вероятность того, что что-то будет реально размещено на территории стран Балтии, в Польше и так далее, минимальна. Я не думаю, что это случится. Если предположить, что ядерное оружие появится в Литве, военные возможности НАТО это не изменит никак. Военный смысл нахождения всех этих бомб США в Европе практически отсутствует. Военных задач, которые эти оснащенные бомбами самолеты могли бы решать, почти нет. В этом смысле основная задача — символизм. Это признают и американцы, и союзники. Поскольку на чьей-то территории находятся американские боезаряды, то эта страна вроде как находится под большей защитой. Основная идея в этом. Сказать, что это совсем бесполезно, тоже сложно, потому что это все-таки ядерное оружие и ущерб оно может нанести. Но если смотреть, как это всё может применяться, то, по большому счету, находится оно в Германии или в Литве — почти не имеет значения. Может быть, наибольшая разница в том, что в странах Балтии или в той же Польше эти места хранения более уязвимы для действий по поражению. Условный „Искандер” может до них долететь, в отличие от Германии или Бельгии».

Подвиг отдельно подчеркивает, что размещение самолетов двойного назначения не равно размещению самих ядерных боезарядов. Такие самолеты могут быть сертифицированы для применения ядерных бомб, но в обычное время не летают с ними на борту.

«Самолеты двойного назначения могут нести ядерные бомбы, и они сертифицированы для этого. Какие-то самолеты этого не могут, потому что бомбы просто негде подвесить, а эти могут. Чтобы самолет мог нести ядерную боеголовку, нужно, чтобы к боезаряду шел специальный провод, по которому электроника будет давать команды этому боезаряду. Этот провод и соответствующий прибор тоже должны быть. Это и есть та самая сертификация. У вас может быть F-15 или F-16, и они в принципе одинаковые, но один сертифицирован, а другой нет. Наличие сертификации — это тот самый провод и панель на консоли. Это единственная связь между самолетом и боезарядом. У вас может быть 10 тысяч самолетов и 150 боезарядов. Я помню обсуждения того, как какой-то самолет двойного назначения прилетал в Эстонию, и тогда было много шума. Но там ничего, кроме провода и прибора на консоли, не было. Они никогда не летают с боезарядами. В этом смысле размещение на территории стран Балтии или в Польше самолетов двойного назначения <без ядерных зарядов — The Insider> — это пустой звук. В этом нет никакого практического смысла».

Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак обращает внимание на другой риск, если американское ядерное оружие появится ближе к российским границам, в кризисной ситуации такие объекты сами могут оказаться первыми под ударом:

«Ядерного оружия США в рамках НАТО в Литве не было. Если США разместят там ядерное оружие, это, безусловно, будет новым фактором в безопасности Европы. Важно, будет ли это перемещением ядерного оружия США из других стран Европы или дополнительным размещением. Если второе, то это еще сильнее подтолкнет Москву к ответным действиям. Хотя зеркального ответа ей не осуществить. В Беларуси размещается уже имевшееся российское ядерное оружие из европейской части России. Если США разместят новые ядерные бомбы, это будет перемещение из США в Европу, ближе к границам России. Россия к границам США ядерное оружие приблизить не может. Если это будет перемещение из одной страны Европы в Литву, это не сильно изменит ситуацию. С одной стороны, ядерное оружие будет ближе и время для его использования может сократиться, с другой стороны, такое оперативное развертывание рискованно, так как в случае кризиса эта база окажется первой под ударом. Понимая риски, военные могут действовать по стратегии „используй или потеряешь”, когда использование ядерного оружия в Литве первым будет единственной возможностью сохранить его. То есть риски ядерной эскалации могут возрасти. Ядерные возможности США могут возрасти от того, что Литва находится ближе к России и Беларуси, а значит, появляется возможность более быстрого ядерного удара. Однако и риски возрастают. Если в Литве будет размещено новое ядерное оружие, помимо уже размещенного в Европе, возможности США повысятся за счет роста числа боеголовок. Формально в Литве, наверное, будет незначительное число бомб, и ядерные возможности США не сильно вырастут, но это точно усилит потенциал ядерной эскалации. Возможно, Россия в ответ откажется от формального соблюдения ДСНВ-3 и примет решение о росте своих ядерных запасов. Или осуществит демонстративное размещение ядерного оружия в Калининграде, усилит военное присутствие в Беларуси и так далее».

Сейчас американское ядерное оружие в рамках программы nuclear sharing размещено в шести странах НАТО — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. Как объясняет Старчак, речь идет прежде всего об авиационных бомбах свободного падения B61: в мирное время они хранятся отдельно от самолетов-носителей — в специальных хранилищах под охраной американских военных. Для ядерных миссий страны, где размещены эти бомбы, используют собственные самолеты F-16 или F-35, а решение о применении остается за США. При этом, по словам Старчака, действует принцип «двойного ключа»: принимающая страна может не дать согласия на использование размещенных у нее бомб или своих самолетов для такой миссии.