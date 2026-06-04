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Новости

Власти Литвы подтвердили переговоры с США о размещении американского ядерного оружия

The Insider
Фото: BNS

Фото: BNS

Министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможное размещение американского ядерного оружия на территории страны. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США обсуждают размещение дополнительных ядерных сил в Польше и некоторых странах Балтии. Заявление Каунаса стало первым публичным подтверждением того, что в таких переговорах участвует Литва.

«Обсуждения продолжаются», — сказал Каунас журналистам. По его словам, Литва не остается в стороне на фоне пересмотра американского военного присутствия в Европе. Сейчас, отмечает Politico, около тысячи американских военнослужащих должны покинуть Литву, а вопрос о новой ротации войск США остается на рассмотрении Вашингтона.

Конституция Литвы запрещает размещать в стране оружие массового поражения. Однако президент Гитанас Науседа ранее допускал возможность изменить основной закон из-за новых угроз безопасности.

2 июня Financial Times писал, что США рассматривают возможность разместить в Европе дополнительные самолеты двойного назначения — бомбардировщики, способные нести как обычные ракеты, так и ядерные заряды. По данным FT, они могут появиться в Польше и некоторых странах Балтии, однако из публикации не следовало, какие именно балтийские государства участвуют в переговорах. Сейчас такие самолеты размещены на авиабазах шести союзников по НАТО — в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании.

FT связывала эти переговоры с планами Вашингтона сократить обычное военное присутствие США в Европе. По данным Der Spiegel, американские чиновники на закрытом брифинге для стран НАТО дали понять, что готовы поддерживать ядерное сдерживание в Европе, но ожидают, что основную оборону континента возьмут на себя европейские страны.

Литва последовательно выступает за усиление присутствия НАТО на восточном фланге после начала полномасштабной войны России против Украины. Вильнюс увеличивает военные расходы, принимает на своей территории подразделения альянса и призывает союзников к более жесткому сдерживанию России.

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