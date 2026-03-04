Мода на бомбу. Как Путин втянул Европу в новую гонку ядерных вооружений

Потенциал французского сдерживания заключается в свободе трактовки этого понятия: касается ли оно, например, угроз союзникам по НАТО, формально не носящих экзистенциального характера для Франции? В 1964 году Шарль де Голль, скептически настроенный относительно приверженности США европейской безопасности, недвусмысленно дал понять, что советская агрессия против Западной Германии подпадала бы под категорию угрозы жизненно важным интересам его страны.



Спустя более чем полвека, 2 марта 2026 года, Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц объявили об углублении сотрудничества в области ядерного сдерживания: Франция и Германия создадут «ядерную руководящую группу высокого уровня» для совместной работы — в частности, «консультаций по вопросам оптимального сочетания обычных вооружений, средств противоракетной обороны и ядерного потенциала». Немецкие войска будут участвовать во французских ядерных учениях, обе стороны совершат визиты на стратегические объекты. Первые шаги в реализации программы планируется сделать уже в этом году. В заявлении подчеркивается, что сотрудничество будет «дополнять, а не заменять» ядерную миссию НАТО. «Это решение полностью соответствует принципам совместного участия в ядерной миссии НАТО и не приведет к возникновению брешей в европейской безопасности, — сказал Мерц ранее. — Мы не собираемся действовать в обход интересов альянса». Такой акцент на общности выглядит обнадеживающе, но может затормозить внедрение подобных решений.

Польша: другой подход

Активное наращивание собственного ядерного потенциала остается практически запретной темой для стран вне круга так называемых «государств-изгоев», учитывая, что нераспространение таких вооружений десятилетиями было непреложным постулатом западной политики. В той же Германии никогда не обсуждали разработку своего ядерного арсенала, и Мерц в недавнем интервью публично исключил такую возможность. В данном случае это стало бы еще и нарушением Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года, в котором подтверждался отказ страны «от производства, обладания и контроля над ядерным, биологическим и химическим оружием».

Однако не все союзники по НАТО действуют в одних и тех же правовых, политических или моральных границах. Президент Польши Кароль Навроцкий в недавнем интервью заявил, что «решительно выступает за присоединение к ядерному проекту», и подчеркнул, что польская архитектура безопасности должна «опираться на ядерный потенциал». Легко понять, какие факторы влияют на его позицию:

«Мы находимся непосредственно на границе зоны вооруженного конфликта. Агрессивное, имперское отношение России к Польше хорошо известно».

Других подробностей Навроцкий не привел. Известно, что Польша стремится участвовать в ядерной миссии НАТО и уже начала процесс сертификации своих ударных самолетов F-35A для несения тактических боеприпасов. Она также могла бы разместить у себя самолеты других членов альянса. Кроме того, польское правительство рассматривало возможность соглашения с Францией о распространении на страну защиты в рамках Force de dissuasion.

Год назад премьер-министр Дональд Туск заявил, что «Польша должна стремиться к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием… это необходимо для обеспечения безопасности, а не войны». Решимость страны не следует недооценивать: при оборонных расходах на уровне чуть менее 5% ВВП Польша в относительном выражении занимает первое место в НАТО по этому показателю.

Она формирует значительные конвенциональные вооруженные силы, планируя приобрести тысячу основных боевых танков K2 Black Panther у южнокорейской компании Hyundai Rotem, более тысячи самоходных артиллерийских установок Hanwha K9 Thunder, а также 32 истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Некоторые аналитики отвергают предположения, что Польша может разрабатывать и производить собственное ядерное оружие, указывая на ее обязательства в рамках соглашений о контроле над вооружениями. Однако Варшава последовательно голосовала против Договора о запрещении ядерного оружия на Генассамблее ООН, и всякий, кто сегодня рассматривает международно-правовые обязательства как железную гарантию неизменности политического курса, сознательно или невольно проявляет наивность.

Трансформация в ядерную державу стала бы для Польши колоссальным технологическим вызовом и потребовало бы значительной помощи со стороны союзников — десятков миллиардов долларов сверх постоянных расходов на поддержание имеющегося потенциала. Существуют более доступные способы обеспечить необходимый уровень ядерного сдерживания, однако факт остается фактом: любая подобная программа, которая не является независимой, по определению содержит слабые места и противоречия. Перед Польшей встает тот же вопрос, что и перед любым суверенным государством: какую цену она готова заплатить за защиту от экзистенциальной угрозы?

Новая гонка вооружений?

Несмотря на во многом символический характер, конец действия договора СНВ-3 обозначил переход в новую стратегическую реальность — возобновление гонки вооружений. Вместо того чтобы сокращать свои арсеналы, такие державы, как США, Россия и Китай, наращивают их, а государства, не обладающие ядерным оружием, изучают способы по крайней мере присоединиться к системе сдерживания. Возможно, в итоге на этом поле не появятся новые игроки, однако в условиях возросшей напряженности и взаимного недоверия такой сценарий нельзя исключать.

Угрозы Владимира Путина ядерным оружием на фоне войны в Украине, даже если это блеф, изменили для многих саму логику сдерживания. Запад почти без раздумий согласился, что больший ядерный потенциал означает более надежное и убедительное сдерживание. Это сомнительное утверждение, особенно в случае тактических вооружений и концепции «эскалации ради деэскалации». Не менее вероятно, что распространение такого оружия снижает порог перехода от обычного конфликта к ядерному.