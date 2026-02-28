Ядерный срыв: как конец договора СНВ-3 повлияет на гонку вооружений между Россией и США

Более 50 лет взаимодействие США и России в ядерной сфере определялось — пусть и не без изъянов — серией соглашений по контролю над вооружениями, которые устанавливали механизмы проверок и пределы арсеналов двух стран. Долгое время эта система постепенно разрушалась (срок договора по ограничению систем противоракетной обороны истек в 2002 году, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — в 2019-м), пока окончательно не прекратила свое существование 5 февраля 2026 года, когда закончилось действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Конец СНВ-3 возродил давние опасения по поводу новой гонки вооружений, и они не лишены оснований. Однако распространенная на Западе версия, что Россия немедленно начнет наращивание стратегических ядерных сил, игнорирует как реальные ограничения, с которыми сталкивается Москва, так и ее нынешнюю политику в этой сфере.

Россия едва ли станет добиваться количественного превосходства в ядерных вооружениях. Скорее она будет придерживаться стратегии последних десятилетий: сохранять стабильный уровень сдерживания, избегать бюджетных и дипломатических издержек, связанных с демонстративным наращиванием стратегического потенциала, и переносить соперничество в сферы, где оно обходится дешевле, труднее поддается регулированию и эффективнее способствует достижению текущих целей. Вопрос не в том, воспользуется ли Россия истечением срока СНВ-3, а в том, каким образом и какой ценой она это сделает.

Невеселый START

Подписанный в 2010 году СНВ-3 (на английском — New START) устанавливал для каждой из сторон предел в 1550 развернутых стратегических боезарядов при не более чем 700 носителях: ракетах и бомбардировщиках. Он также предусматривал инспекции на местах, обмен данными каждые полгода и режим прозрачности, обеспечивавший обеим сторонам взаимное понимание конфигурации сил друг у друга. Договор замораживал стратегическую мощь США на уровне, который могла поддерживать Россия, несмотря на существенный экономический дисбаланс. При этом он не затрагивал те сферы, где у Москвы сохранялись преимущества, — в первую очередь нестратегические ядерные вооружения и разработку новых систем доставки, формально не подпадающих под ограничения.