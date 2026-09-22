Минздрав России утвердил методы лечения фетишизма и садомазохизма, которые ВОЗ не считает болезнью

Минздрав России утвердил первую официальную версию клинических рекомендаций «Расстройства сексуального предпочтения» — документ подготовило Российское общество психиатров, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о протоколах диагностики и терапии фетишизма, садомазохизма и смежных состояний. До сих пор подобного утвержденного руководства в стране не существовало. В качестве терапии рекомендации предполагают психотерапевтическую работу, прием антидепрессантов и гормональные препараты.

К расстройствам сексуального предпочтения (РСП) в действующей в России Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относят фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилию и садомазохизм. На МКБ-11, где часть этих диагнозов пересмотрели, Россия официально не перешла: в новой версии фетишизм как отдельное расстройство убрали вовсе, а садомазохизм переименовали и сузили до «принудительного сексуального садистского расстройства» — то есть диагнозом там считается только принуждение, без согласия партнера.

Авторы документа уточняют, что диагноз ставится, если выраженные сексуальные фантазии или побуждения сохраняются продолжительное время, воплощаются в конкретных поступках либо становятся источником серьезного беспокойства для самого человека. Врачи должны также учитывать, дал ли согласие партнер, насколько велика опасность причинения вреда и как в целом ведет себя пациент.

Ключевым способом постановки диагноза остается клиническая беседа с врачом. Когда ее данных не хватает, назначается дополнительное психологическое обследование психосексуальной сферы. При подозрении на педофилию и для оценки риска общественно опасных действий допускается применение психометрических тестов, выявляющих искаженные представления пациента об отношениях между взрослыми и детьми. При этом инструментальные способы диагностики РСП в российской практике пока распространены слабо — как отмечают авторы, воспроизводимых методик для таких обследований и интерпретации их результатов попросту не хватает.

Выбор терапии в рекомендациях привязан к тяжести состояния: при легкой форме может быть достаточно психотерапии, а в более сложных случаях добавляют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и гормональные препараты — антиандрогены и аналоги гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). Когнитивно-поведенческую терапию рекомендуют проходить всем пациентам с РСП, а медикаментозное лечение всегда должно сопровождаться психотерапией. Пациентам с контактными формами парафильного поведения могут назначать ципротерон или медроксипрогестерон, при тяжелой степени расстройства — трипторелин или лейпрорелин. Авторы отмечают, что РСП зачастую формально не входит в перечень показаний для этих гормональных препаратов, поэтому решение о назначении принимает врачебная комиссия, а само лечение возможно лишь при добровольном информированном согласии пациента.

Попытка создать подобный документ предпринималась и раньше. В июне 2023 года Российское общество психиатров уже выносило на профессиональное обсуждение проект с тем же названием, но без указания года утверждения на титульном листе. Тогдашний текст оставался лишь проектом для дискуссии специалистов, тогда как версия 2026 года получила статус официально утвержденной клинической рекомендации.

В мае главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская на XVIII съезде психиатров России заявила, что гомосексуальность и трансгендерность являются психическими заболеваниями. В Международной классификации болезней МКБ-11, вступившей в силу в 2022 году, транссексуализм исключен из перечня психических расстройств.