Российское общество психиатров рекомендовало не держать военных на передовой дольше полугода из-за риска разрушения психики

Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Российское общество психиатров рекомендовало ограничить пребывание военных в зоне боевых действий шестью месяцами, а при непрерывных боях — двумя неделями. Об этом пишет «Коммерсантъ», изучивший новые клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства. По мнению психиатров, лучше всего менять военных на передовой каждые три месяца, а в случае больших потерь — через несколько дней.

Рекомендации по срокам ротации личного состава направлены на «профилактику истощения адаптационных ресурсов и снижение риска развития ПТСР», объяснили в Центре им. Бехтерева. Однако в законе не закреплено максимальное время пребывания на передовой. Вместо этого предусмотрены отпуска длительностью не менее двух недель один раз в полгода. Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов тоже назвал ключевым в рекомендациях тезис о том, что глубина разрушения психики напрямую зависит от времени, проведенного в зоне боевых действий.

В новых рекомендациях предлагается выявлять у военных признаки комплексного расстройства, тогда как авторы прошлой редакции фокусировались на отдельных симптомах ПТСР. По словам экспертов, с которыми поговорила газета, это позволит более точно лечить военных с глубокими личностными изменениями:

  • стойкие нарушения регуляции эмоций;
  • негативное представление о себе;
  • ощущение униженности или пораженчества;
  • выраженные трудности в поддержании межличностных отношений.

Общество психиатров также обновило рекомендации по применению психотропных препаратов на начальных этапах. Помимо прочего, отмечается, что антидепрессанты начинают действовать лишь спустя несколько недель, поэтому бесполезны на фронте. При этом Россия до сих пор использует устаревшую систему классификации болезней МКБ-10, в которой отсутствует комплексный ПТСР. Из-за этого врачи могут лечить пациентов неправильно, отмечают эксперты.

