Гомосексуальность назвали психическим заболеванием на съезде психиатров России

The Insider
Иллюстрация к материалу

Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская на XVIII съезде психиатров России заявила, что гомосексуальность и трансгендерность являются психическими заболеваниями, обратила внимание «Вёрстка».

Бухановская представила концепцию «расстройства трансгендерного спектра», в которое, по ее словам, входят пять заболеваний: гомосексуальность, «трансвестизм фетишный», расстройство личности, шизотипическое расстройство и «шизофрения в сочетании с периодической эффеминацией» (как поясняет «Вёрстка», «эффеминация» — это устаревший и некорректный термин, касающийся «женоподобных проявлений» у мужчин).

«Если так красиво сейчас говорят „расстройство аутистического спектра“, то мы можем сказать „расстройство трансгендерного спектра“, и туда входят все эти психические заболевания», — заявила она.

Психиатр также рассказала об «эпидемии трансгендерности», которая, по ее мнению, связана с «пропагандой» и «транс-инструктажем». По словам Бухановской, у трансгендерных людей якобы есть «кураторы», а сами они «имитируют клинику транссексуализма».

Отдельно она выделила «транссексуализм», который назвала врожденным заболеванием, и предложила новое определение этого состояния как «врожденной стойкой инверсии половой идентификации, социализации и сексуальной ориентации».

Кроме того, Бухановская заявила о существовании в России «пятой колонны медицины», занимающейся «пропагандой трансгендерности». К ней она отнесла «транс-ЛГБТ-френдли врачей», психологов и лекторов.

Как напоминает «Вёрстка», в Международной классификации болезней МКБ-11, вступившей в силу в 2022 году, транссексуализм исключен из перечня психических расстройств. Однако Россия в 2024 году приостановила переход на МКБ-11, сославшись на противоречие новых стандартов «традиционным ценностям».

Ольга Бухановская — дочь психиатра Александра Бухановского, известного составлением психологического портрета серийного убийцы Андрея Чикатило.

