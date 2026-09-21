Спецдокладчик ООН: Россия создала транснациональную систему репрессий против своих граждан, количество актов преследования выросло в 8 раз

С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия создала транснациональную систему репрессий против собственных граждан. Об этом говорится в отчете спецдокладчика ООН по правам человека в России Марианы Кацаровой, который был представлен 21 сентября. В докладе эксперта ООН говорится, что число задокументированных случаев репрессий, осуществленных Россией за границей, за три года с начала войны выросло в восемь раз.

Кацарова представила доклад под названием «Укрыться негде: экспорт „верховенства страха“ за пределы страны — транснациональные репрессии Российской Федерации», основанный на почти 400 задокументированных случаях преследования Кремлем проживающих за границей россиян и других неугодных Кремлю людей. Количество актов транснациональных репрессий, проводимых Россией, с 2022 года увеличилось в восемь раз. Если за восемь лет до полномасштабной войны в среднем фиксировалось 29 подобных случаев в год, то после вторжения среднегодовой показатель репрессий за границей вырос до 89.

По словам спецдокладчика, РФ создала государственную систему слежки, запугивания и наказания критиков режима, уехавших из страны, а также давления на их семьи, остающиеся в России. Она отметила:

«Транснациональные репрессии — это не ряд отдельных инцидентов за рубежом. Это продолжающееся за пределами России использование той же структурированной, поддерживаемой государством системы репрессий, которую я задокументировала внутри страны. Уехать из России — не означает оставить позади российские репрессии».

Эксперт ООН подчеркнула, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия стала одной из самых активно преследующих своих граждан за рубежом стран. При этом «ответственность за такие действия практически отсутствует»: власти РФ отрицают любую причастность к инцидентам, параллельно награждая предполагаемых исполнителей совершенных преступлений. Среди форм репрессий, которые использует Россия, Кацарова назвала убийства, покушения, нападения и отравления. Она отметила, что РФ занимает третье место среди всех стран по количеству прямых физических нападений на своих критиков.

Кацарова подчеркнула, что в репрессиях за границей задействованы как минимум девять подразделений ФСБ, военная и внешняя разведка, органы прокуратуры и федеральные министерства.

Она также пояснила, что РФ стала чаще использовать красные уведомления Интерпола для поимки людей за границей, однако около половины таких запросов, например, в 2024 году были аннулированы главным офисом Интерпола. Кроме того, Москва задействует механизмы международного сотрудничества с ближайшими партнерами для преследования неугодных режиму граждан. В пример Кацарова привела чеченского активиста Мансура Мовлаева, которому, как ранее писал The Insider, грозит экстрадиция в Россию. Она подчеркнула, что такие страны, как Казахстан, продолжают соблюдать соглашения о правовой помощи с РФ и «оставляют жертв без надлежащей защиты». По ее словам, в тех государствах, где тщательно проверяют каждый запрос из Москвы, «транснациональные репрессии не срабатывают».