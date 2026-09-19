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Аэропорт Люксембурга закрывали из-за «несанкционированных» беспилотников. Сбой затронул почти две тысячи пассажиров

The Insider
RTL-Archiv

RTL-Archiv

Аэропорт Люксембурга вечером 18 сентября временно прекратил принимать и отправлять рейсы после того, как неподалеку, а затем непосредственно над аэродромом обнаружили несанкционированные беспилотники, сообщили в администрации аэропорта. Из-за закрытия 19 рейсов с более чем 1800 пассажирами пришлось перенаправить в другие аэропорты, пишет RTL.

Самолеты отправили в Кельн, Брюссель, Франкфурт-Хан, Льеж, Париж, Базель и Страсбург. Из 19 перенаправленных рейсов 17 выполняла национальная авиакомпания Luxair, еще по одному — KLM из Амстердама и Air Dolomiti из Франкфурта. Первым ограничения затронули рейс Luxair из Ираклиона, который должен был приземлиться около 22:10.

Утром 19 сентября аэропорт возобновил работу. В его администрации предупредили, что задержки и другие сбои могут сохраняться, пока авиакомпании восстанавливают расписание. Откуда появились беспилотники и кто ими управлял, власти пока не сообщали.

После инцидента правительство Люксембурга вновь созвало межведомственную группу по оценке угрозы от дронов. В нее входят представители ведомств, отвечающих за безопасность, защиту территории и контроль воздушного пространства.

Это уже второй за два дня эпизод с неопознанными беспилотниками в стране. 17 сентября правительство сообщило о нескольких сигналах о возможном появлении неизвестных дронов в районе Медернаха. Тогда межведомственную группу по дронам созвали впервые после ее создания в марте. Власти подчеркивали, что имеющихся данных недостаточно, чтобы делать выводы о происхождении аппаратов или целях их полетов.

В последние месяцы европейские аэропорты и военные объекты неоднократно сталкивались с неопознанными беспилотниками. В августе аэропорт Лейпциг/Галле временно прекращал работу после того, как рядом с украинским транспортным самолетом обнаружили дрон с детонатором. Позднее Германия обвинила Россию в организации атаки, а американская разведка, как писал The Insider со ссылкой на CNN, пришла к выводу, что аппарат принадлежал одной из российских спецслужб.

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Публикация:«Аэропорт Люксембурга закрывали из-за «несанкционированных» беспилотников. Сбой затронул почти две тысячи пассажиров»

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