В Брянской области поврежден один и уничтожены два ЗРК С-400, обстреливавших Киев — Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области России и повредили еще одну, которые российские войска использовали для ударов баллистическими ракетами по украинским городам, включая Киев. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе уточнили, что удары были нанесены 16 сентября и в ночь на 17 сентября 2026 года в районе села Выгоничи Брянской области.

Telegram-канал украинских OSINT-аналитиков «Киберборошно» подтвердил, что была уничтожена по крайней мере одна С-400, которая обстреливала Киев, — она находилась у населенного пункта Порошино в Брянской области, на автодороге 15К-303. Канал опубликовал координаты и фотографии сгоревшей пусковой установки на обочине трассы, отметив, что визуальное подтверждение уничтожения именно этого комплекса — редкий случай.

В июле украинские операторы 413-го полка Сил беспилотных систем уже уничтожали там пусковую установку комплекса этой серии. Российские С-400, изначально созданные как система противовоздушной обороны, также используются ВС РФ для нанесения ударов по наземным целям на Украине с помощью ЗУР, летящих по баллистической траектории.