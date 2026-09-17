В Боливии описали ранее неизвестный вид дикой кошки — первый за сто лет

Впервые за сто лет ученые описали новый вид дикой кошки, сообщает NBC News.

Leopardus tilcayo, или тигровая кошка тилькайо, — стройный пятнистый зверь с округлыми ушами, мельче обычной домашней кошки. Он живет в боливийских Юнгас, горных туманных лесах на стыке Анд и бассейна Амазонки. Описание вида опубликовал в четверг журнал Current Biology. Обычно наука открывает мелких животных, а сравнительно крупные млекопитающие попадают в списки новых видов крайне редко, отмечает соавтор работы Паола Ногалес-Аскаррунс, которая руководит боливийской программой изучения и охраны кошачьих Programa de Investigación de Félidos Bolivia:

«На этот раз это кошка. Вот что действительно ново. И такого не случалось сто лет. Никто до нас ее не называл и не описывал».

Зверь попал к ученым случайно. Ногалес-Аскаррунс работает волонтером в приюте для диких животных Senda Verde под Ла-Пасом, куда кошку принес житель одной из лесных общин. Он принял ее за домашнего котенка, кормил лапшой, рисом и яйцами, а потом понял, что животное дикое и что содержать его он не сможет. Сотрудники приюта решили, что перед ними уже известный бразильский вид тигровой кошки, но Ногалес-Аскаррунс это не убедило — по ее словам, не совпадали ни рисунок пятен, ни хвост.

Она провела генетический анализ тканей этого зверя и второго такого же, который позже тоже оказался в Senda Verde. Выяснилось, что обе кошки принадлежат к одному прежде неизвестному виду, отделившемуся от остальных линий тигровых кошек около 1,4 млн лет назад. Такой генетической дистанции достаточно, чтобы признать вид самостоятельным. При этом в боливийских общинах о звере знали поколениями и называли его тилькайо, хотя в кечуа и других языках коренных народов это слово ничего не значит, — люди отвечали исследователям, что «так его называл еще дед». Ученые решили сохранить традиционное имя и не давать виду другое.

Новые виды млекопитающих таксономисты добавляют примерно 65 раз в год, но большинство из них — результат «сплита», когда то, что считалось одним видом, разделяют по генетическим различиям. Тилькайо же науке был абсолютно неизвестен, его никогда прежде не находили и не хранили в музейных коллекциях, подчеркивает другой соавтор работы, эколог Университета штата Мараньян Тадеу ди Оливейра. Сколько таких кошек живет в природе, пока неизвестно, и Ногалес-Аскаррунс считает, что вид, наверное, находится под угрозой. Всего в Южной Америке насчитывается пять видов тигровых кошек — мелких диких кошачьих рода Leopardus, — и все они, по словам ди Оливейры, обитают в местах, которые стремительно исчезают из-за роста городов и сельского хозяйства.

В июле 2026 года в Демократической Республике Конго описали другой новый вид крупного млекопитающего — черного колобуса Colobus congoensis, которого местные жители называют ликвели. За последние 75 лет это лишь пятый новый вид африканских приматов, найденный наукой.