Исследователи описали новый вид осьминогов, обитающий у Галапагосских островов, — синего цвета, со щупальцами длиной всего 3–4 см

Группа исследователей описала новый вид осьминогов, он получил название Microeledone galapagensis. Впервые этих существ заметили в 2015 году — три осьминога были сняты с помощью глубоководного аппарата учеными из Фонда Чарльза Дарвина у побережья Галапагосских островов на глубине примерно 1800 метров. Одну самку удалось поймать и законсервировать для изучения. Об этом сообщает Der Spiegel.

Из-за того, что образец нового вида был только один, исследователи решили не препарировать его, а построить 3D-модель из тысяч снимков, полученных с помощью микрокомпьютерной томографии. Это позволило визуализировать его внутренние органы и ротовой аппарат, не разрезая тело животного.

Microeledone galapagensis обладает редким окрасом — синим в верхней части тела и фиолетовым снизу, и необычными щупальцами: толстыми, с одним рядом присосок, длиной всего 3–4 сантиметра. На каждом щупальце находится примерно 30 присосок. Сам осьминог очень маленький: размером примерно с мяч для гольфа. Биологи считают, что темный окрас может выполнять защитную функцию: если организмы, на которые он охотится, излучают свет, этот свет могут заметить хищники, а темная кожа его поглощает. Вид осьминога, наиболее близкий к Microeledone galapagensis, обитает у побережья Уругвая — по другую сторону Южной Америки.