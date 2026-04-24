Палеонтологи описали самых ранних осьминогов — гигантов длиной до 19 метров с признаками развитого интеллекта

Палеонтологи описали самых ранних осьминогов, которые оказались гигантскими хищниками меловых океанов — их длина достигала 19 метров, что сопоставимо с размерами крупнейших морских рептилий того времени. Исследование японо-немецкой группы ученых под руководством Ясухиро Ибы из Университета Хоккайдо опубликовано в журнале Science. Авторы работы отмечают, что впервые удалось доказать: беспозвоночные могли занимать вершину пищевой цепочки наравне с позвоночными — в эпоху, которую до сих пор принято было называть «веком позвоночных».

Ученые изучили 15 крупных окаменелых челюстей головоногих моллюсков из меловых отложений Японии и острова Ванкувер. Еще 12 челюстей плавниковых осьминогов (подотряд Cirrata) обнаружили в японских породах с помощью нового метода «цифровой ископаемой добычи» — томографии высокого разрешения в сочетании с искусственным интеллектом. Все находки принадлежат двум видам рода Nanaimoteuthis, которые жили примерно 100–72 млн лет назад, в позднем меловом периоде. Эти находки расширяют известную историю осьминогов на 5 млн лет, а плавниковых осьминогов — на 15 млн лет.

Главным доказательством хищного образа жизни стал износ челюстей изучаемых экземпляров. У взрослых особей Nanaimoteuthis рострум (острый кончик) и края челюстей оказались сточены, отполированы, покрыты сколами и царапинами. У самых крупных экземпляров утрата материала достигала 10% от общей длины челюсти. Такой износ появляется только при регулярном разгрызании твердой пищи: костей и раковин. У современных осьминогов и каракатиц, которые охотятся на моллюсков и ракообразных, наблюдаются схожие, но менее выраженные следы, а вот у кальмаров, питающихся мягкой добычей, подобного износа нет.

По соотношению размеров челюсти и тела у современных плавниковых осьминогов ученые рассчитали, что Nanaimoteuthis jeletzkyi достигал общей длины 2,8–7,7 метра, а Nanaimoteuthis haggarti — от 6,6 до 18,6 метра. Это сопоставимо с размерами крупнейших морских хищников того времени: мозазавра Mosasaurus hoffmannii (около 17 метров), плезиозавра Styxosaurus (12 метров) и акулы Ptychodus mortoni (10 метров). Челюсть N. haggarti в полтора раза больше, чем у современного гигантского кальмара Architeuthis, до сих пор считавшегося самым крупным беспозвоночным на Земле.

Отдельное внимание авторы уделили асимметрии износа, поскольку правый край челюсти у обоих видов стерт сильнее, чем левый. В нейробиологии такое устойчивое предпочтение одной стороны тела считается признаком развитого мозга и сложной когнитивной деятельности. Похожая асимметрия известна у современных осьминогов, интеллект которых сопоставим с интеллектом позвоночных. Авторы делают вывод, что уже самые ранние осьминоги обладали продвинутым интеллектом, а длинные царапины по всей поверхности челюстей указывают на то, что животные динамично использовали всю челюсть целиком для разделки добычи.

Исследователи предлагают новую картину эволюции морских экосистем. На протяжении 370 млн лет вершину пищевой цепочки в океанах занимали позвоночные, которые теряли броню и чешую, становясь быстрыми и умными хищниками. Головоногие двигались параллельным путем — постепенно избавлялись от внешней раковины, уменьшали и прятали ее внутрь тела. Обретение мощных челюстей и утрата наружного скелета, по выводам авторов, — это конвергентная эволюционная стратегия, которая превратила и позвоночных, и головоногих в крупных умных хищников. А гигантские меловые осьминоги стали редким примером того, как беспозвоночные смогли по-настоящему конкурировать с рептилиями за место на вершине морской пищевой пирамиды.