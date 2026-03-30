Кальмары и каракатицы зародились в глубинах океана, а не на мелководье, как считалось ранее — исследование

Новые генетические данные указывают на то, что предки современных каракатиц и кальмаров зародились в открытом, по-настоящему глубоком океане и лишь спустя десятки миллионов лет начали осваивать отмели и береговую зону. До сих пор считалось, что они появились в прибрежных водах. Соответствующее исследование опубликовала в журнале Nature Ecology & Evolution международная группа ученых.

Чтобы прийти к этому выводу, авторы расшифровали геномы трех видов, которые прежде почти не изучались на молекулярном уровне: карликового кальмара-идиосепия, кальмара-спирулы с закрученной раковиной и японского летающего кальмара. Сопоставив эти данные с уже известными геномами еще одиннадцати видов, ученые построили новое генеалогическое древо всего отряда и с его помощью датировали ключевые развилки в эволюции группы.

Выяснилось, что все основные линии современных кальмаров и каракатиц разошлись примерно 100 млн лет назад — в середине мелового периода. Именно тогда уровень моря был значительно выше нынешнего, а прибрежные мелководья страдали от нехватки кислорода, то есть были фактически непригодны для жизни. Это означает, что первоначальная диверсификация группы происходила не у берегов, а в толще открытого океана.

Авторы назвали то, что произошло потом, «длинным фитилем» — по аналогии с моделью, разработанной для объяснения эволюции плацентарных млекопитающих. Разные линии кальмаров и каракатиц разделились давно, но по-настоящему расселились по прибрежным экосистемам лишь после мел-палеогенового вымирания около 66 млн лет назад, когда прибрежные места обитания освободились и начали восстанавливаться. Глубоководные предки действительно дали начало взрыву видового разнообразия, только с огромной задержкой.

В пользу этой версии говорит и анализ отбора в геномах. У видов, переселившихся на мелководье, — карликовых кальмаров и каракатиц-сепиолид — обнаружены следы ускоренной эволюции гена, связанного с восприятием света. По мнению авторов, это адаптация к жизни в условиях переменной освещенности — в противоположность постоянному сумраку, в котором обитали их предки. То есть, переход из глубин к берегу оставил след непосредственно в ДНК.

Исследование также уточнило родственные связи внутри группы и выявило разделение: океанические кальмары и спирулы составляют один эволюционный блок, а каракатицы, нерити­ческие и карликовые кальмары — другой. Это разделение противоречит прежним классификациям и означает, что характерные внешние черты — например, роговой покров глаза — возникли у прибрежных видов независимо, уже после того, как те покинули открытый океан.

Ранее немецкие ученые обнаружили необычную причину смерти доисторических рыб — они задыхались, пытаясь проглотить белемнитов (древних головоногих моллюсков, похожих на кальмаров).