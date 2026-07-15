В Конго открыли ликвели — редчайшую черную обезьяну с оранжевым пятном у рта, пятый новый вид приматов Африки за 75 лет

В Демократической Республике Конго описали новый вид африканской обезьяны — событие, которое случается раз в несколько десятилетий. Черному колобусу, которого местные жители называют ликвели, ученые присвоили наименование Colobus congoensis. За последние 75 лет это лишь пятый новый вид африканской обезьяны, найденный наукой. Открытие описано в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Новые виды крупных приматов находят крайне редко. Большинство описанных за последние десятилетия обезьян — это животные, которых просто повысили в ранге из подвидов. Ликвели же оказался по-настоящему ранее не известным науке. Он живет в национальном парке Ломами и его окрестностях — на узкой полосе леса между реками Ломами и Луалаба, в центре страны. Обезьяна эта редкая и скрытная: за пять лет — с 2018 по 2022 год — исследователи зафиксировали ее всего 114 раз на территории около 1700 км². Даже жители окрестных деревень плохо ее знают — описать вид смогли только в восьми селениях из 52, где проводились опросы.

Внешне ликвели ни на кого не похож. При почти полностью черной шерсти у него ярко выделяется оранжево-кремовое пятно вокруг рта — будто обезьяна испачкалась, — а под хвостом хорошо видно белое пятно. Ликвели заметно мельче своих сородичей, а морда из-за темной кожи вокруг глаз и светлой у губ выглядит как маска. Первые снимки неизвестной обезьяны сделали еще в 2008 году, но лишь в 2018-м патруль под руководством конголезца Жан-Пьера Капале сфотографировал ее так, что стало ясно: это неизвестный науке вид.

Чтобы доказать, что перед ними действительно новый вид, ученые сравнили строение черепов и зубов, ДНК и даже голоса обезьян. Анализ показал, что ближайший родственник ликвели — Colobus satanas, который водится за 1200 км от него, в западной части Центральной Африки. Ревом ликвели тоже больше всего похож на него — с частыми быстрыми звуками, — но между сериями рева издает характерный фыркающий звук, отсутствующий у родственника.

По оценке исследователей, предки ликвели и черного колобуса разошлись примерно 4–5 млн лет назад, в эпоху плиоцена. Это самое глубокое разделение между двумя родственными видами внутри всего рода колобусов. Ученые предполагают, что виды разделили не ледниковые циклы, как это часто бывало у других обезьян, а изменения русел рек и рельефа в бассейне Конго. Широкая река Ломами, по-видимому, до сих пор мешает обезьянам расселяться на запад.

Авторы предлагают присвоить ликвели статус вида, находящегося под угрозой исчезновения. У обезьяны крошечный ареал, она встречается редко и живет небольшими группами — в среднем по шесть особей. Главные угрозы для нее — вырубка лесов, рост населения (в ДРК он один из самых быстрых в Африке) и охота. Бо́льшая часть мест обитания ликвели приходится на охраняемую территорию парка Ломами, поэтому именно его защита, по мнению ученых, — ключевое условие выживания вида.