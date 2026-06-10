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Шимпанзе обижаются на несправедливость острее, когда рядом друзья, в отличие от человека и бонобо — исследование

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Шимпанзе острее реагируют на несправедливость, когда рядом находятся их близкие друзья, что противоположно тому, как ведут себя люди и бонобо. К такому выводу пришли приматологи из Университета штата Джорджия и онкологического центра MD Anderson, чья работа вышла в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые проверяли так называемую неприязнь к неравенству — негативную реакцию на то, что за одну и ту же работу сосед получает более приятную награду. В эксперименте участвовали 27 шимпанзе из шести социальных групп в Национальном центре по уходу за шимпанзе в Бастропе, штат Техас. Обезьяны обменивали у экспериментатора пластиковые жетоны на еду и могли делать это сколько угодно раз в течение часа. Принципиальное отличие от прежних работ в том, что вся группа находилась рядом и животные свободно подходили и уходили, а не сидели в изолированных парах.

Главное наблюдение касается роли близких отношений. Раньше считалось, что приматы спокойнее переносят несправедливость в обществе тех, с кем у них прочные связи, — так ведут себя люди и бонобо. У шимпанзе всё оказалось наоборот: они чаще отказывались от еды именно тогда, когда поблизости был близкий сородич. Авторы предполагают, что животные внимательнее следят за выгодой рядом с теми, с кем привыкли сотрудничать, и потому острее замечают, что их обделили.

Второй важный фактор — ценность угощения. Шимпанзе отказывались от еды только в самом обидном случае, когда им давали невкусный сельдерей или морковь, а остальным — виноград или банан. Если же обезьяна получала угощение средней ценности, например, арахис или дольку апельсина, она почти не возмущалась, даже видя у соседей лакомство получше. Исследователи считают, что это может объяснять разнобой в результатах прежних работ, где ценность еды для испытуемых не всегда учитывали.

Обратной реакции ученые не нашли. Когда шимпанзе доставалось угощение лучше, чем у сородичей, они не отказывались от него в знак протеста и обменивали жетоны так же охотно. Почти половина обезьян вообще ни разу не отвергла еду в этой части опыта. Заметных и устойчивых различий между самцами и самками авторы тоже не обнаружили, хотя самцы в одном из наблюдений отказывались чаще.

Авторы подчеркивают, что наблюдать за животными в естественной для них группе так же важно, как и в строго контролируемых парных тестах: первое дает социальный контекст, второе помогает его истолковать. Понимание того, при каких условиях шимпанзе остро реагируют на несправедливость, по их словам, проясняет эволюционные корни человеческого чувства справедливости.

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