Ученые выяснили, что война начинается не с ненависти к инаковости, а с разрыва социальных связей — на примере редкого конфликта шимпанзе

Ученые впервые зафиксировали у диких шимпанзе явление, которое в человеческом обществе принято называть гражданской войной. Единая группа животных разделилась на два лагеря, после чего один из них приступил к систематическому уничтожению бывших сородичей. Исследование опубликовано в журнале Science, его авторы — антропологи из ряда американских университетов под руководством Аарона Сандела из Техасского университета в Остине.

Наблюдения велись за крупнейшей известной науке группой шимпанзе в национальном парке Кибале в Уганде — так называемой группой Нгого. На протяжении почти двух десятилетий, с 1998 по 2014 год, сообщество численностью почти в двести особей жило как единое целое: самцы совместно охотились, патрулировали территорию и скрещивались с самками из разных подгрупп. Внутри большого коллектива существовали западный и центральный кластеры, однако их состав постоянно менялся, а связи между ними оставались прочными.

В 2015 году отношения начали стремительно ухудшаться. Переломным моментом стал июньский инцидент, когда западные шимпанзе при встрече с центральными не объединились с ними, как это происходило прежде, а бросились наутек — и за ними погнались центральные. Шесть недель животные избегали друг друга, чего прежде никогда не наблюдалось. К 2018 году разделение стало необратимым: западная группа насчитывала около 30 особей, центральная — почти 70.

Затем началось насилие. Западные шимпанзе совершили не менее 24 нападений на бывших сородичей из центральной группы. Погибли как минимум семь взрослых самцов и 17 детенышей. Все атаки происходили во время территориальных рейдов западных самцов вглубь чужой территории, причем нападавшая сторона была численно меньше — что противоречит распространенной теории о преимуществе большинства в межгрупповых конфликтах. Ученые полагают, что сплоченность западных самцов, сложившаяся еще до открытой вражды, компенсировала их численный недостаток.

Что именно запустило раскол, исследователи точно установить не смогли, однако называют несколько вероятных факторов. В 2014 году погибли пятеро взрослых самцов, что ослабило социальные связи между кластерами. В 2015-м сменился вожак группы, что традиционно усиливает напряженность внутри сообщества шимпанзе. Наконец, в 2017 году эпидемия респираторной инфекции унесла 25 особей, в том числе нескольких самцов, остававшихся последними живыми мостами между двумя лагерями.

Главный вывод исследования переворачивает устоявшиеся представления об истоках коллективного насилия. Считалось, что для гражданской войны необходимы этнические, религиозные или идеологические маркеры — то, что отличает «своих» от «чужих». Шимпанзе обходятся без культуры, политики и религии, однако разрыв социальных связей привел их к той же схеме. Бывшие союзники превратились в смертельных врагов исключительно на основании новой групповой принадлежности. По мнению авторов, это означает, что в основе многих человеческих конфликтов лежат не идеологические противоречия, а распад межличностных отношений — и именно в повседневных актах примирения между людьми кроется возможность избежать войны.