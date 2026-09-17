Во Франции сотрудники общественного радио объявили забастовку из-за приглашения обозревателя из крайне правого издания

Сотрудники французского общественного радио в воскресенье начали двухдневную забастовку из-за назначения обозревателя, которого профсоюзы обвиняют в продвижении крайне правых идей в преддверии президентских выборов следующей весны, сообщает France 24. Речь идет о Шарле Сапене, заместителе главного редактора крайне правого еженедельника Valeurs Actuelles. С конца августа он ведет еженедельную рубрику с политическим комментарием на France Inter — самой слушаемой радиостанции страны.

Из-за забастовки авторская программа Сапена, которая должна была прозвучать ранним утром в воскресенье, в эфир не вышла. Часть других рубрик утреннего эфира France Inter тоже сняли с эфира и заменили музыкой. Утренние программы двух других радиостанций общественного холдинга — franceinfo и France Culture — вышли в обычном режиме.

Сотрудники радио объясняют свое несогласие с назначением тем, что редакционные ценности Valeurs Actuelles расходятся с миссией общественного вещания, которую выполняет Radio France. Сам еженедельник называет себя консервативным изданием. У него было множество судебных разбирательств, в том числе обвинительные приговоры за публичные оскорбления по расовому признаку.

Руководство защищает назначение необходимостью обеспечить в эфире плюрализм мнений накануне выборов в апреле — мае, на которых французам предстоит выбрать преемника Эммануэля Макрона. Опросы показывают, что у лидера крайне правых Марин Ле Пен сейчас самые высокие за всё время шансы занять Елисейский дворец. Директор France Inter Селин Пигаль в четверг в эфире назвала плюрализм мнений «основополагающим» для общественной радиостанции и сказала:

«Думаю, я могу довериться [Сапену] в том, что он не поставит эфир France Inter под угрозу».

Днем ранее, в субботу, около 300 публичных фигур, включая режиссеров, писателей и адвокатов, опубликовали в газете Le Parisien колонку, где назвали приглашение Сапена на France Inter «возмутительным» и потребовали лишить его рубрики с политическим комментарием. Авторы текста заявили:

«Плюрализм мнений должен действовать в рамках республиканских ценностей, и его не следует путать со снисходительностью к идеям, которые представляют угрозу для демократии и уважения основных прав».

Среди подписантов — левые деятели, в том числе актриса Жюли Гайе, жена бывшего президента Франсуа Олланда, и писательница, лауреат Нобелевской премии Анни Эрно. Еще в начале сентября лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон назвал назначение Сапена «захватом власти фашистами».

Марин Ле Пен сможет участвовать в президентских выборах, несмотря на приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Апелляционный суд сократил срок запрета баллотироваться с пяти лет до 15 месяцев, которые отсчитываются от 31 марта 2025 года — даты приговора первой инстанции — и к выборам уже истекут. Ле Пен подала кассационную жалобу, которую, как ожидается, не успеют рассмотреть до голосования, а до этого приговор не вступит в силу.