В Пенсильвании — одна из крупнейших вспышек кори в США, но Минздрав антиваксера Кеннеди отказывается учитывать смерти от нее в статистике

Вспышка кори в Пенсильвании, ставшая одной из крупнейших и наиболее смертоносных в стране, стала прямым следствием политики министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, известного антиваксера, пишет Reuters. Он распорядился не включать смерти от кори в Пенсильвании в общенациональную статистику, поставив под сомнение, что причиной гибели четырех человек действительно стал вирус. Департамент здравоохранения штата обратился за экстренной поддержкой к федеральному Центру по контролю и профилактике заболеваний (CDC), но выдвинул условие: помощь будет принята, только если CDC официально признает эти четыре смерти.

Об этом говорится в письме министра здравоохранения Пенсильвании Дебры Боген, направленном в среду вечером директору CDC Эрике Шварц и оказавшемся в распоряжении Reuters. «Отказ CDC публично признавать эти смерти подрывает наши усилия по борьбе со вспышкой», — написала Боген, добавив, что штат отзовет запрос на помощь, если ведомство не начнет прозрачно и точно сообщать информацию о погибших.

Эксперты по инфекционным заболеваниям называют вмешательство Кеннеди в работу региональных властей крайне необычным и предупреждают, что оно может исказить у населения представление о реальной опасности кори. Конфликт вокруг вспышки стал частью более широкого противостояния между Кеннеди и губернатором Пенсильвании демократом Джошем Шапиро. Министр обвиняет губернатора в политизации ситуации и в том, что тот вовремя не запросил федеральную помощь (раньше штат действительно от нее отказывался, считая, что справляется своими силами).

С момента объявления первых двух смертей 25 августа вспышка резко ускорилась: число заболевших выросло с 393 до более чем 700 случаев в 37 округах. При этом темпы вакцинации от кори, паротита и краснухи (MMR) в штате, наоборот, замедлились — если в августе было сделано свыше 3500 прививок, то за первую половину сентября — уже около 1100.

Ранее сообщалось, что после кадровых чисток, проведенных Кеннеди в консультативном комитете по вакцинам при CDC, ряд американских штатов начал готовиться к возможному исключению прививок от кори, ветрянки и полиомиелита из списка рекомендованных — власти опасаются, что федеральное руководство перестанет ориентироваться на научные данные.