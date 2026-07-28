WSJ: Трамп требует от главы Минздрава США Кеннеди сократить детский календарь прививок и активнее доказывать их связь с аутизмом

Дональд Трамп требует от министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего активнее искать связь между вакцинами и аутизмом и добиваться сокращения числа прививок, которые федеральные рекомендации предписывают детям. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Президент рассчитывает, что после этого уровень аутизма в США начнёт снижаться, даже если эффекта придётся ждать годы.

По словам собеседников издания, в мае на обеде в гольф-клубе президента в северной Виргинии Трамп спросил Кеннеди, почему тот не делает больше в этой сфере, и сказал, что министр «струсил». Кеннеди был озадачен, поскольку незадолго до этого политические советники Белого дома попросили его снизить активность по повестке, связанной с вакцинацией, перед промежуточными выборами. В середине июня в Овальном кабинете президент снова высказал министру недовольство, а помощникам говорил, что Кеннеди «окажется неудачником», если не добьётся прогресса.

В конце мая Трамп подписал указ, обязывающий Минздрав сократить детский календарь прививок, — в документе утверждалось, что США выбиваются из практики других стран. Часть высокопоставленных чиновников ведомства была озадачена, потому что до этого получала от Белого дома противоположный сигнал. Ещё в январе Кеннеди предложил урезать список рекомендованных детских прививок с 17 заболеваний до 11, но в марте федеральный судья Брайан Мёрфи заблокировал этот план, указав, что власти обошли профильный консультативный комитет по иммунизации. Трамп счёл судью «активистом» и потребовал ответных мер, после чего в июне министр попросил апелляционный суд ускорить рассмотрение дела.

Как отмечает WSJ, советники президента до последнего времения пытались наоборот увести Кеннеди от темы вакцинации. Постоянный социолог Трампа Тони Фабрицио прошлой зимой выяснил, что скепсис в отношении прививок непопулярен у избирателей, тогда как усилия министра по надзором за качеством продуктов воспринимаются благосклонно. Июньский опрос KFF показал, что более 80% взрослых американцев доверяют медицинской информации от собственных врачей и лишь 34% — от Кеннеди. Аппарат Белого дома и Минздрава рекомендовал министру перед выборами сосредоточиться на более выигрышных сюжетах вроде удаления красителей из продуктов, и Кеннеди почти перестал публично говорить о вакцинах.

Научное сообщество связи между прививками и аутизмом не подтверждает — её отсутствие показали, в частности, исследование более чем 600 тысяч детей в Дании, опубликованное в Annals of Internal Medicine в 2019 году, и Кокрейновский обзор 138 работ 2021 года. Тем временем в администрации всё чаще обсуждают возможную замену Кеннеди на главу Центров услуг Medicare и Medicaid Мехмета Оза, которому президент регулярно звонит по вопросам, не относящимся к его ведомству. Сам министр, по словам знакомых с его позицией источников, рассчитывает удержаться в должности и почти не спорит с Белым домом даже по принципиальным для него вопросам.

Ранее The Insider разбирал, как Кеннеди-младший перестраивал американское здравоохранение, замораживая гранты более чем на $12 млрд и поручая исследование связи вакцин с аутизмом стороннику антипрививочного движения Дэвиду Гейеру.