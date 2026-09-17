Проект «На связи» выпустил программу для проверки белых списков и DNS-ограничений у интернет-провайдеров

Проект «На связи», занимающийся мониторингом ограничений интернета в России, запустил программу SONAR PC для проверки ограничений на стационарном (проводном) интернете. Она позволяет определить, действует ли у конкретного провайдера доступ по белым спискам, а также выявить возможные манипуляции с DNS.

Для проверки белых списков SONAR тестирует доступность почти 4000 сайтов и других ресурсов из двух наборов — предполагаемого белого списка и контрольной выборки — и сравнивает результаты. Кроме того, программа обращается к проверяемым ресурсам через 11 российских и зарубежных DNS-сервисов и показывает статистику их доступности. Проверку разработчики рекомендуют проводить без VPN.

SONAR можно использовать без регистрации: в таком случае результаты проверки сохраняются только на компьютере пользователя. Для автоматической отправки данных проекту «На связи» необходимо получить специальный ключ через его службу поддержки. Авторы проекта рассчитывают использовать собранные результаты для изучения того, как именно российские провайдеры ограничивают доступ в интернет, и подготовки рекомендаций по обходу таких ограничений.

Проект «На связи» регулярно собирает сообщения о шатдаунах и ограничении мобильного интернета в российских регионах. В последние месяцы он также фиксирует применение белых списков, когда во время действия ограничений доступ сохраняется лишь к определенному набору ресурсов. Ранее проект исследовал изменения в Национальной системе доменных имен (НСДИ) и сообщал об удалении из нее записей ряда заблокированных ресурсов.