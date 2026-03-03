Проект «На связи»: Из НСДИ исчезли минимум 368 доменов — сайты «не существуют» для части российских пользователей

Из российской Национальной системы доменных имен (НСДИ) удалены минимум 368 записей о доменах. Об этом сообщает проект «На связи», который отслеживает состояние интернет-соединений и блокировок в России. В базе «Монитор DNS», разработанной «На связи», сейчас содержится 2821 доменное имя, и список регулярно расширяется. Из них некоторые домены уже удалены у разных российских DNS-провайдеров.

НСДИ была создана в рамках закона о «суверенном интернете» как дублирующая глобальную систему DNS инфраструктура. DNS сопоставляет доменные имена (например, youtube.com) с IP-адресами серверов. По российскому законодательству операторы связи обязаны использовать НСДИ как источник информации о доменах.

Если запись о сайте удаляется из НСДИ, провайдеры передают пользователям статус NXDOMAIN — «домен не существует». При этом в глобальной DNS-системе ресурс продолжает работать.

В «На связи» утверждают, что удаление записей носит намеренный характер и связано с действиями регулятора, а не с техническими сбоями. Ранее The Insider писал, что удаляются сайты независимых СМИ, а также YouTube и WhatsApp.

НСДИ — рекордсмен по удалениям, но другие российские и мировые сервисы также удаляют записи.

Количество удалений из сервисов РФ:

ПАО Центральный Телеграф – 366

ПАО Вымпелком – 40

ПАО МТС – 40

АО Теле-Сервис Тула – 40

АО ЭР-Телеком Холдинг Новосибирск – 25

Количество удалений из мировых сервисов:

Quad9 DNS – 45

AdGuard DNS – 41

Cloudflare DNS – 41

Comodo Secure DNS – 41

Google Public DNS Servers – 40

Риски и последствия

Эксперты указывают, что такой механизм позволяет не только блокировать ресурсы через удаление записей, но и теоретически перенаправлять пользователей на альтернативные IP-адреса, что создает риски подмены сайтов и возможности для фишинговых атак.

В ряде случаев доступ можно восстановить, изменив DNS-настройки или используя VPN.

Сообщения о применении нового механизма появились на фоне продолжающихся ограничений в отношении интернет-сервисов. Ранее фиксировались перебои с доступом к YouTube, а также волны замедления Telegram. С 10 февраля Роскомнадзор начал работу по замедлению мессенджера, объяснив это необходимостью добиться исполнения российского законодательства.